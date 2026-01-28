  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Tonetu Strnadu priznanje za življenjsko delo

    Združenje Manager poudarja, da je ustanovitelj in dolgoletni direktor družbe Medis voditelj z redko kombinacijo vizije, empatije in odločnosti.
    Prejemnik priznanja Združenja Manager za življenjsko delo na področju managementa 2025 je Tone Strnad, ustanovitelj in dolgoletni direktor družbe Medis ter trenutni direktor Medis Group. FOTO Žiga Intihar
    Galerija
    Prejemnik priznanja Združenja Manager za življenjsko delo na področju managementa 2025 je Tone Strnad, ustanovitelj in dolgoletni direktor družbe Medis ter trenutni direktor Medis Group. FOTO Žiga Intihar
    Marjana Kristan Fazarinc
    28. 1. 2026 | 05:00
    4:25
    A+A-

    Priznanje za življenjsko delo na področju managementa 2025, ki ga podeljuje Združenje Manager, bo nocoj prejel Tone Strnad, ustanovitelj in dolgoletni direktor družbe Medis ter trenutni direktor Medis Group in predsednik upravnega odbora družbe Medis.

    Priznanje bo podeljeno na današnjem Januarskem srečanju Združenja Manager, na katerem bo osrednja govornica predsednica republike Nataša Pirc Musar, udeležila pa se ga bosta tudi predsednik DS Marko Lotrič ter minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

    Na srečanju bodo podelili še priznanje Artemida in izbrali mladega managerja 2025. Med finalisti so Nina Hudnik, generalna direktorica podjetja Flint SI, Dejan Kovačič, direktor podjetja Peruna, in Aleš Ugovšek, generalni direktor M Sora.

    Odgovornost do ljudi

    Tone Strnad je voditelj z redko kombinacijo vizije, empatije in odločnosti, so v obrazložitvi med drugim zapisali v Združenju Manager. »Njegovo življenjsko delo presega poslovni uspeh – temelji na razumevanju, da je odgovornost do ljudi, kulture in narave bistvo vsakega vodenja. Kot ustanovitelj Medisa je iz nič zgradil mednarodno podjetje in postavil jasno merilo uspeha: rast je trajna le, če prinaša dobrobit bolnikom, zaposlenim in širši skupnosti. Danes kot predsednik upravnega odbora ostaja usmerjen v odgovorno, vzdržno in družbeno zavzeto vodenje. Tone Strnad je poslovni uspeh vedno razumel kot obveznost do skupnosti. Njegovo delovanje je preplet gospodarstva, kulture, humanitarnosti in podpore okolju. Uveljavil je standard, po katerem je odgovornost do bolnikov, zaposlenih in družbe neločljiv del uspešnega vodenja. S svojim delom je odločilno vplival na razvoj slovenske in regijske farmacije, dvignil dostopnost inovativnih zdravil, okrepil kulturo, humanitarnost in trajnost v gospodarstvu ter ustvaril mednarodno podjetje, ki ostaja zasidrano v Sloveniji. Dokazal je, da je mogoče graditi globalni uspeh, hkrati pa ostati zavezan dobrobiti ljudi, skupnosti in narave. Njegovo življenjsko delo je izjemen prispevek slovenski družbi in trajnostnemu razvoju.«

    Družinsko podjetje

    Medis je, kot še navajajo v združenju, zgled prenosa vodenja na novo generacijo v družinskih podjetij. Nedavna raziskava je pokazala, da kar 67 odstotkov lastnikov podjetij, ki so starejši od 65 let, nima pripravljenega načrta za prenos lastništva, v Sloveniji pa prevladujejo družinska podjetja (takšnih je približno 76 odstotkov). V Medisu je prenos vodenja na novo generacijo rezultat skrbno pripravljenega načrta nasledstva, podjetje zadnji dve leti vodi direktorica, Strnadova najstarejša hči, Maja Strnad Cestar.

    Eden največjih nekomercialnih projektov Medisa in osebna vizija Toneta Strnada je nagrada International Medis Awards for Medical Research (IMA), ki jo podeljujejo že 11 let, krepi pa klinično raziskovanje in povezuje zdravnike ter farmacevte iz več držav Srednje in Vzhodne Evrope. Mednarodna žirija ocenjuje znanstveno kakovost, klinično uporabnost in dokazljiv učinek raziskav. IMA je ena redkih regionalnih platform, ki sistematično podpira razvoj stroke in krepi ugled raziskovalcev iz klinične prakse.

    Kot še navajajo, je bil Tone Strnad pobudnik ustanovitve Združenja zastopnikov in predstavnikov farmacevtske industrije (od 1994 tudi predsednik), vodja Sekcije trgovcev z zdravili na debelo pri Trgovinski zbornici Slovenije in aktiven član Slovenskega farmacevtskega društva. Sodeloval je pri pripravi zakona o zdravilih ter si prizadeval za kakovost, sledljivost in varnost v celotni verigi. V Slovensko-nemški gospodarski zbornici je aktiven od leta 2012, od leta 2020 pa je njen predsednik nadzornega odbora.

    Več iz teme

    združenje managernagrada za življenjsko deloTone Strnad

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

