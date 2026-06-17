TOP 300: katera so največja podjetja in kako uspešna so?

Ustvarjena dodana vrednost Krke blizu milijarde evrov, kar je skoraj dvakrat več od drugega Darsa.

Lestvico smo sestavili na podlagi nekonsolidiranih podatkov, torej poslovanja posameznih podjetij in ne skupin. Vključili smo podjetja, za katera je Ajpes že razkril podatke lanskega poslovanja. V vrhu ostaja Petrol, ki so se mu prihodki znižali za sedem odstotkov, tako da so znašali 4,4 milijarde evrov. Celotna skupina je sicer padec, ki je nastal s prodajo strankam v Sloveniji in z veleprodajo naftnih derivatov v zahodni Evropi, nadomestila z večjo prodajo v drugih državah Balkana. Prihodki skupine Petrol so se namreč lani za pol odstotka povečali. Premoč trgovcev z energenti na vrhu lestvice največjih podjetij se zmanjšuje, saj se jim prihodki zaradi zniževanja cen energentov in konkurenčnejših razmer na evropskih trgih zmanjšujejo. Med prvo peterico po ustvarjenih prihodkih sta že dva ...