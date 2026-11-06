Top 5: Najdražje prodana rabljena stanovanja v Ljubljani, cene močno čez milijon

Najdražje stanovanje letos je prodal eden najbogatejših Slovencev. V glavnem mestu letos 86 poslov z rabljenimi nepremičninami s cenami nad 500.000 evrov.
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Letos najdražje prodano stanovanje je v prepoznavnem ljubljanskem Močeradu. Kupec je zanj odštel 1,3 milijona evrov. Med oglasi smo našli še eno stanovanje iz tega prestižnega bloka, ki kupca išče v zameno za dobre tri milijone evrov. Foto Blaž Samec
Kupci so za rabljena stanovanja pripravljeni odšteti čedalje več. To dokazuje cena prodanega kvadratnega metra, ki se je v enem letu zvišala za več kot desetino, v zadnjih letih pa se je močno povečalo število transakcij s stanovanji, vrednimi več kot pol milijona evrov. V zgodbi z najdražjim letos prodanim rabljenim stanovanjem se je znašel tudi eden od najbogatejših Slovencev.
Leta 2019 je bilo v Ljubljani mogoče kupiti kvadratni meter rabljenega stanovanja v povprečju za 2800 evrov. Do prvega polletja letos se je ta številka že podvojila, samo v zadnjem letu so se rabljene nepremičnine v prestolnici podražile za več kot 11 odstotkov. Zadnji uradni podatki geodetske uprave (Gurs) kažejo, da je kupec za kvadratni meter v prvi polovici leta plačal v povprečju 5630 evrov (mediana), večina ...
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