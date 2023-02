Tožbe zaradi korupcije so drobiž proti dobičku

Švicarski rudarski velikan Glencore je v lanskem letu več kot potrojil čisti dobiček, tako da je nanesel 17,3 milijarde dolarjev (16,1 milijarde evrov). Odličen rezultat mu je uspel na račun višjih cen premoga, ki so zasenčile strošek, ki ga je imel na račun milijardo dolarjev (931,1 milijona evrov) vredne poravnave v korupcijski zadevi.

Dobiček podjetja iz poslovanja pred obrestmi, davki, amortizacijo in depreciacijo (EBITDA) se je lani zvišal za 60 odstotkov na rekordnih 34,1 milijarde dolarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Glencoru napovedujejo, da bodo na podlagi dobrega sodelovanja letos delničarjem izplačali za 7,1 milijarde dolarjev dividend.

V zvezi s pričakovanji za tekoče leto so pojasnili, da visoka inflacija prinaša določena tveganja, da pa lahko glede na odpiranje Kitajske po pandemiji covida-19 in glede na mednarodno osredotočenost na energetsko varnost in razogljičenje oziroma elektrifikacijo pričakujejo nadaljnje povpraševanje po surovinah.

Sedež Glencora v Baaru, v Švici. FOTO: Arnd Wiegmann/Reuters

Glencore se je sicer v nedavni preteklosti zaradi očitkov o korupciji in manipulaciji cen surovin znašel pod drobnogledom pristojnih organov, V ZDA je lani priznal krivdo in se poravnal za eno milijardo dolarjev. Med drugim se mu je očitalo podkupovanje v več afriških državah, Braziliji in Venezueli. Za rezervacije za kritje odškodnin je namenil 1,5 milijarde dolarjev.