Trajnost kot konkurenčna prednost slovenskih podjetij

Trajnost je eden ključnih dejavnikov konkurenčnosti podjetij, a razlika med zavedanjem in prakso ostaja. Slovenska mala in srednja podjetja se tega izziva lotevajo vse bolj sistematično, a prostora za nadgradnjo in nadaljnji razvoj je še razmeroma veliko.

Natečaj SME EnterPRIZE, ki ga vodi zavarovalniška skupina Generali, želi to razliko zmanjševati s poudarkom na konkretnih praksah in prenosu znanja. O tem, kako podjetja razumejo trajnost, katere novosti prinaša letošnji natečaj in kje so še največja tveganja za poslovanje, smo se pogovarjali s predsednico uprave Generali zavarovalnice Vanjo Hrovat.

Podjetniške pobude pogosto zaživijo šele, ko jih podjetniki prepoznajo kot relevantne za svoje delo in razvoj. Kako se je natečaj SME EnterPRIZE v zadnjih letih zasidral med slovenskimi malimi in srednje velikimi podjetji?

Opažamo, da je natečaj pri nas že dobil trdno in prepoznavno mesto. Vsako leto zaznavamo več prijav, pri čemer nas še posebej veseli raznovrstnost podjetij iz različnih panog in industrij. Podjetja predstavljajo vse bolj inovativne trajnostne prakse, ki jih ne razumejo več le kot odgovornost, ampak kot pomemben del svoje dodane vrednosti. Hkrati pa se izkazuje, da podjetja natečaj vse bolj prepoznavajo ne le kot priložnost za nagrado, ampak kot priložnost za izmenjavo dobrih praks, pridobivanje novih uvidov izkušenj in krepitev lastne prepoznavnosti.

Kako ste letošnjo edicijo natečaja SME EnterPRIZE vsebinsko nadgradili v primerjavi s preteklimi leti? In katere spremembe so po vašem mnenju za podjetnike najbolj relevantne?

Letos natečaj nadgrajujemo na dveh ravneh. Prva novost sta dve ločeni kategoriji – posebej za mikropodjetja ter posebej za mala in srednje velika podjetja. S tem želimo zagotoviti bolj primerljivo ocenjevanje podjetij glede na njihovo velikost in zmogljivosti. Mala in srednje velika podjetja se po obsegu, virih in zmogljivosti med seboj zelo razlikujejo, njihovi trajnostni pristopi pa so zato primerljivi le znotraj podobnih okvirov.

Pomembna novost pa je tudi razširjen nabor nagrad. Poleg glavne denarne nagrade v vsaki kategoriji letos prvič podeljujemo še dodatni nagradi v obliki paketov poslovnih zavarovanj. S tem širimo krog nagrajenih in hkrati utrjujemo svojo vlogo vseživljenjskega partnerja podjetnikom pri obvladovanju poslovnih tveganj.

Med letošnjimi novostmi je tudi prenovljen prijavni postopek, ki smo ga na podlagi dosedanjih izkušenj ter povratnih informacij sodelujočih optimizirali za lažjo in učinkovitejšo predstavitev trajnostnih praks podjetij.

Kako kot članica žirije spremljate pristope podjetnikov k trajnosti in kaj vas pri njihovih zgodbah najbolj navdušuje?

V prijavah opažamo, da se podjetniki teh izzivov lotevajo premišljeno in predvsem skozi konkretne, izvedljive ukrepe. Zelo pomembno je jasno zavedanje, zakaj trajnostno poslovanje zanje pomeni dolgoročno poslovno priložnost. Trajnostnost ne sme biti abstrakten cilj ali ločena strategija, ampak nekaj, kar se kaže v vsakodnevnih odločitvah – od načina poslovanja, odnosa do zaposlenih in lokalnega okolja do razvoja izdelkov ali storitev. Predvsem pri manjših podjetjih me vedno znova nagovorita neposrednost in avtentičnost, s katerima opisujejo svoje prakse. Menim, da je prav to tisto, kar natečaju daje težo. Ob teh primerih trajnostnost dejansko ni neki oddaljen pojem, ampak nekaj, kar podjetja živijo v praksi.

Letos bo Slovenijo na evropski zaključni slovesnosti v Bruslju predstavljalo podjetje 5 Start. Kakšno težo ima za slovensko podjetje udeležba na tovrstnem dogodku?

Udeležba v Bruslju pomeni izjemno priložnost, da izbrano podjetje, letos je to 5 Start, svojo zgodbo predstavi širšemu, mednarodno relevantnemu občinstvu. Da svoje poslovne prakse umesti v evropski kontekst ter se spozna z izzivi in izkušnjami drugih. Ne gre zgolj za podelitev nagrad, ampak za dogodek, ki povezuje podjetnike iz vse Evrope, vodstvo skupine Generali, akademsko stroko ter predstavnike evropskih institucij. Na podjetja, ki so se dogodka udeležila v preteklih letih, je ta naredil izjemen vtis – nekateri ga opisujejo kot prelomno izkušnjo, ki jim odpre nove perspektive in okrepi samozavest za nadaljnjo rast.

Vse večja negotovost v svetu postavlja vprašanje, kako pripravljena so podjetja na nepredvidljive dogodke. Kako ocenjujete zavarovanost slovenskih malih in srednjih podjetij (MSP) in katera tveganja še vedno pogosto ostajajo zunaj njihovega resnega premisleka?

Opažamo, da se zavedanje pomembnosti obvladovanja tveganj med slovenskimi MSP postopno izboljšuje, vendar zavarovanost še vedno ne sledi v celoti dejanski izpostavljenosti tveganjem. Številna podjetja sicer dobro poskrbijo za osnovna premoženjska zavarovanja, a se pogosto ustavijo pri minimumu – tako po obsegu kritij kot po višini zavarovalnih vsot. Po naših izkušnjah največkrat podcenjujejo predvsem posredna tveganja. Med njimi izstopajo prekinitev poslovanja ter odgovornost do tretjih oseb.

Tudi škode, ki nastanejo zaradi vremenskih pojavov, večinoma še vedno niso ustrezno zavarovane ali so zavarovalne vsote prenizke glede na dejansko vrednost premoženja. To pomeni, da podjetja ob večjih dogodkih nosijo velik del finančnega bremena sama, kar lahko resno ogrozi njihovo likvidnost in dolgoročno stabilnost.

A kot rečeno, zavedanje o tveganjih se krepi in v zadnjem obdobju zaznavamo povečano zanimanje za celovitejše preglede tveganj. Podjetja vse bolj razumejo, da zavarovanje ni strošek, ampak naložba v odpornost in varnost poslovanja. Kot partner podjetjem želimo čim bolje razumeti njihovo dejavnost, procese in izpostavljenosti ter jim svetovati in pomagati pripraviti rešitve, ki so prilagojene njihovim dejanskim potrebam. Tako bodo slovenska podjetja bolje pripravljena na morebitne negotovosti.

Natečaj SME EnterPRIZE je odprt od 8. aprila do 3. junija 2026 Mala in srednje velika podjetja lahko svoje trajnostne projekte in poslovne prakse prijavijo na nagradni natečaj SME EnterPRIZE, ki v Sloveniji poteka četrto leto zapored. Prijave v zavarovalnici Generali zbirajo do 3. junija, strokovna žirija pa bo prejemnike finančnih nagrad razglasila na jesenski prireditvi v Ljubljani. Skupina Generali bo nato izbrala še »junaka trajnosti«, ki se bo predstavil na odmevnem dogodku v Bruslju.



Kje vidite največjo priložnost, da zavarovalnice pripomorejo k trajnostnemu prehodu?

Ravno v tem – da trajnost prevedemo v zelo konkretno krepitev poslovne odpornosti. Da torej podjetja dolgoročno obvladujejo tveganja in ostajajo konkurenčna v negotovih razmerah. V zavarovalnicah vsakodnevno preračunavamo tveganja, analiziramo podatke in poskušamo predvideti dolgoročne scenarije. In prav to znanje lahko prenesemo tudi na podjetja. Pomagamo jim bolje razumeti, katera tveganja so zanje ključna, kako se bodo razvijala v prihodnje ter kako se je mogoče nanje pravočasno pripraviti ali jih ublažiti. Trajnost tako postane konkreten način, kako podjetja gradijo stabilnost, odpornost in dolgoročno konkurenčnost.