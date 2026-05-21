Trajnost kot poslovna prednost tudi za manjša podjetja

Ko govorimo o trajnostnem poslovanju, si marsikdo še vedno predstavlja predvsem velike korporacije, obsežne strategije ESG in zahtevna poročila. V praksi pa številni trajnostni premiki nastajajo prav v mikro, malih in srednje velikih podjetjih. Pogosto tam, kjer se podjetniki hitro odzivajo na spremembe, iščejo učinkovitejše načine poslovanja in tesneje sodelujejo z lokalnim okoljem.

Prav takšne zgodbe že četrto leto zapored izpostavlja zavarovalnica Generali z natečajem SME EnterPRIZE 2026, namenjenim podjetjem, ki v svoje poslovanje vključujejo trajnostne prakse in projekte z družbenim ali okoljskim učinkom.

Razmere v evropskem gospodarstvu zadnja leta niso preproste. Podjetja se srečujejo z dražjimi energenti, negotovimi dobavnimi verigami, podnebnimi tveganji in vse večjimi pričakovanji kupcev. Kljub temu vse več malih in srednje velikih podjetij trajnosti ne razume več zgolj kot dodatno obveznost, ampak kot del dolgoročne poslovne strategije.

To potrjuje tudi peta izdaja Bele knjige SME EnterPRIZE – raziskava, ki jo Skupina Generali pripravlja skupaj z univerzo SDA Bocconi in kaže, da kar 68 odstotkov podjetij, ki so trajnost že vključila v svoje poslovanje, to danes vidi kot konkurenčno prednost.

Prijave odprte do 3. junija

Na letošnji natečaj SME EnterPRIZE se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki razvijajo trajnostne poslovne modele ali projekte s pozitivnim vplivom na okolje, zaposlene in lokalno skupnost. Rok za prijavo je 3. junij 2026.

Podjetja lahko sodelujejo v dveh kategorijah:

mikro podjetja,

mala in srednje velika podjetja.

Letošnja izvedba prinaša nekoliko prenovljen koncept natečaja, saj želijo v Generaliju omogočiti bolj primerljivo ocenjevanje podjetij glede na njihovo velikost in področje delovanja. Povečali so tudi nagradni sklad. Zmagovalec posamezne kategorije prejme 10.000 evrov, drugo- in tretjeuvrščeni pa paket poslovnih zavarovanj.

A finančna nagrada je le del zgodbe. Podjetja pogosto izpostavljajo predvsem večjo prepoznavnost, nova poznanstva in možnost izmenjave izkušenj z drugimi podjetniki. Za marsikoga je pomembna tudi potrditev, da so na pravi poti.

Trajnost tudi v praksi

Posebnost natečaja je tudi v tem, da ne išče zgolj velikih investicij ali tehnološko zahtevnih rešitev. Med prijavljenimi projekti so lahko zelo različni primeri dobrih praks: od zmanjševanja odpadkov, učinkovitejše rabe energije in uporabe trajnostnih materialov do skrbi za zaposlene, vključevanja ranljivih skupin ali razvoja lokalnega okolja.

Mnoga manjša podjetja trajnost vpeljujejo precej pragmatično. Ker morajo biti pri poslovanju racionalna, pogosto hitreje opazijo, kje lahko zmanjšajo porabo energije, optimizirajo procese ali bolje izkoristijo materiale. Hkrati pa so zaradi tesnejšega stika z zaposlenimi in lokalnim okoljem bolj občutljiva tudi za družbeni vidik poslovanja. Po podatkih Bele knjige SME EnterPRIZE je delež evropskih malih in srednje velikih podjetij, ki uvajajo trajnostne strategije, v zadnjih letih zrasel na 41 odstotkov.

Slovenska zgodba tudi v Bruslju

Vrhunec natečaja je izbor slovenskega »Junaka trajnosti«, ki svojo zgodbo nato predstavi še na osrednjem evropskem dogodku v Bruslju. Letos je Slovenijo tam zastopalo podjetje 5 Start (Pohorje Village Wellbeing Resort), ki je žirijo prepričalo s projektom Wild Green MAGIC Hub.

»Prejeti priznanje junak trajnosti v Bruslju je za nas velika čast in hkrati potrditev, da lahko tudi mala podjetja ustvarjajo velike pozitivne spremembe,« je ob tem povedala Natalija Ilešić iz podjetja 5 Start.

Dogodek v Bruslju je letos povezal podjetnike iz enajstih evropskih držav, predstavnike evropskih institucij, strokovnjake za trajnostni razvoj in vodstvo Skupine Generali. Za sodelujoča podjetja je to priložnost za nova poznanstva, širšo prepoznavnost in vpogled v dobre prakse iz drugih držav.

Predsednica uprave Generali zavarovalnice Vanja Hrovat poudarja, da imajo mala in srednje velika podjetja pomembno vlogo pri trajnostnem prehodu gospodarstva: »Ko se vsako leto na enem mestu zberejo podjetniki iz številnih evropskih držav in delijo svoje navdihujoče trajnostne zgodbe, se znova zavemo, kako pomembno je, da podjetja pri svojih odločitvah upoštevajo širši vpliv na okolje in družbo.«

Odpornost postaja vse pomembnejša

Letošnja raziskava SME EnterPRIZE je opozorila tudi na vse večji pomen odpornosti podjetij na podnebna tveganja. Čeprav se zavedanje o teh tveganjih povečuje, številna podjetja nanje še vedno niso dovolj pripravljena. Kar 59 odstotkov evropskih malih in srednje velikih podjetij nima zavarovanja za izredne dogodke, skoraj tri četrtine pa jih nima kritja za prekinitev poslovanja.

Prav zato trajnost danes ni več zgolj vprašanje ugleda ali komuniciranja navzven. Vedno bolj postaja del upravljanja tveganj, odpornosti in dolgoročne stabilnosti podjetij.

