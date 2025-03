Trajnost v nestabilnem svetu

V nadaljevanju preberite:

Svet postaja vse bolj nestabilen, varnost, ki je bila za mnoge samoumevna, pa je zaradi geopolitike, ki je v ospredje postavila vprašanja, kot sta oboroževanje in tekma za prevlado umetne inteligence, odrinila na stran podnebne spremembe, ki so nekoč veljale za odločilen izziv našega časa. Toda naraščajoča morja, dolgotrajni vročinski valovi in uničujoča neurja niso le tveganja, ampak realnost. Nevarnost zaradi podnebnih sprememb je očitno vse večja, vendar so mnoge korporacije in celo podnebni inovatorji ostali tiho.