Trajnostna gospodarstva bodo obvladovala prihodnost

Globalna industrijska preobrazba, ki trenutno poteka, ni predmet politične razprave. Je del zgodovinskega zaporedja.

Zdi se, da se skrbi za okolje in podnebje po vsem svetu umikajo. Beseda trajnost je postala politično obremenjena, Trumpova administracija se odkrito posmehuje korporativnim merilom ESG (okoljska, socialna in upravna odgovornost), mnoga podjetja pa odlagajo svoje zaveze k doseganju neto ničelnih emisij. A če pogledamo pod površino, vidimo nekaj drugega. Čeprav je politični in kulturni odpor proti »trajnosti« resničen, je resničen tudi globalni gospodarski prehod k čistejšim energetskim tehnologijam in elektrifikaciji. Konec koncev se delo pri vzpostavljanju standardov trajnosti za podjetja nadaljuje. Vedno več jurisdikcij sprejema okvir za razkritje podatkov Mednarodnega odbora za standarde trajnosti, v Evropi pa ostajajo v veljavi evropski standardi poročanja o trajnosti. Kljub razlikam ...