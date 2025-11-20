Trajnostne finance in odgovorno investiranje

Če smo še pred desetletjem razmišljali predvsem o donosih, danes vse več ljudi sprašuje: Kam gre moj denar? Kaj podpira? Kakšen svet pomaga graditi? Ravno zato je zavarovalnica Generali ustvarila naložbeno življenjsko zavarovanje ODGOVORNA PRIHODNOST, ki posameznikom omogoča, da hkrati poskrbijo za svojo varnost in prispevajo k svetu, kakršnega želijo zapustiti prihodnjim generacijam.

Odgovorno ravnanje z denarjem postaja del življenjskega sloga

Evropske raziskave trajnostnega investiranja kažejo, da kar 70 odstotkov vlagateljev meni, da bi morale njihove naložbe prispevati k reševanju družbenih in okoljskih izzivov. Podoben trend opažamo tudi v Sloveniji – zanimanje za t. i. trajnostne finance narašča, zlasti med mlajšimi generacijami, ki razmišljajo dolgoročno in celostno.

Mladi želijo vlagati v rešitve, ki hkrati prinašajo donos in izboljšujejo kakovost življenja. Zanje je pomembno, da njihova naložba ne podpira industrij, ki uničujejo okolje ali kršijo človekove pravice. Takšen pristop spodbuja tudi zavarovalnica Generali z naložbenim zavarovanjem ODGOVORNA PRIHODNOST z naložbami, ki spodbujajo trajnostni razvoj.

»Odgovorno vlaganje pomeni, da svoje prihranke usmerimo v podjetja in projekte, ki dolgoročno ustvarjajo vrednost tako za vlagatelja kot za družbo,« pojasnjujejo v Generaliju in dodajajo: »Naš cilj je povezati finančno stabilnost z odgovornostjo do okolja in ljudi.«

Ko varnost in odgovornost hodita z roko v roki

Zavarovanje ODGOVORNA PRIHODNOST združuje življenjsko zavarovanje in dolgoročno varčevanje. Namenjeno je posameznikom, starim med 14 in 65 let, ki želijo z majhnimi, a rednimi mesečnimi vložki že danes začeti graditi svojo finančno prihodnost. Sklenitev je enostavna – že od 40 evrov mesečno –, za upravljanje pa skrbijo strokovnjaki, ki vsaj štirikrat letno pregledajo sestavo notranjega sklada in ga po potrebi prilagodijo razmeram na trgih.

S tem vlagatelj dobi:

finančno zaščito sebe in svojih najbližjih,

nagrajevanje zvestobe s pripisi bonusov,

možnost dviga dela prihrankov v obliki predujma,

preglednost in nadzor prek portala Moj Generali

in tudi – prispevek k boljšemu svetu.

Dve poti do istega cilja: stabilnost in rast

Generali je oblikoval dva notranja sklada: Inovativen izbor in Stabilni izbor. Oba spodbujata okoljske in družbene značilnosti skladno z Uredbo (EU) 2019/2088 (SFDR), kar pomeni, da izključujeta podjetja z negativnim vplivom na okolje ali neetičnimi praksami.

Razlika je v pristopu: Inovativen izbor je namenjen tistim, ki iščejo dinamično rast, Stabilni izbor pa vlagateljem, ki cenijo varno in zanesljivo naložbo tudi v težkih časih. V obeh primerih sredstva upravljajo izkušeni strokovnjaki, ki s premišljenimi odločitvami skrbijo za dolgoročno rast in trajnostni učinek.

»V svetu, kjer se spremembe dogajajo čez noč, je odgovorno upravljanje naložb ključnega pomena,« poudarjajo v Generaliju in nadaljujejo: »Zato vlagateljem zagotavljamo preglednost, strokovnost in etičen pristop, tako da je njihova prihodnost varna in odgovorna obenem.«

TUKAJ IN ZDAJ – prihodnost se začne danes

Globalna kampanja TUKAJ IN ZDAJ, s katero Generali utrjuje svojo vlogo vseživljenjskega partnerja, temelji na preprostem sporočilu: prihodnost se ne začne jutri, ampak danes. Vsaka odločitev šteje, tudi tista, kako ravnamo z denarjem. Ko vlagamo odgovorno, ne gradimo le svoje finančne varnosti, temveč pomagamo ustvarjati bolj trajnostno družbo.

»Naša prihodnost ni nekaj oddaljenega,« pravijo vodilni zavarovalnice Generali in nadaljujejo: »Je nekaj, kar oblikujemo vsak dan, z majhnimi, a premišljenimi koraki. S produktom ODGOVORNA PRIHODNOST želimo posameznikom pokazati, da lahko z vsakim evrom prispevajo k svetu, v katerem bi radi živeli.«

Slovenci vse bolj prepoznavamo moč odgovornega vlaganja

V Sloveniji trajnostno razmišljanje postaja del vsakdana – od izbire energije do nakupa avtomobila ali hrane. Logično nadaljevanje tega je tudi odgovorno investiranje, ki omogoča, da z osebnimi financami podpiramo pozitivne spremembe.

Zavarovalnica Generali s tem produktom sledi trendom sodobnih finančnih praks in postavlja novo merilo za zavarovalne produkte prihodnosti, ki povezujejo varnost, strokovnost in spodbujanje trajnostnega razvoja.

Dokument s ključnimi informacijami za naložbeno zavarovanje je na voljo na www.generali.si/kid in v poslovalnicah zavarovalnice Generali.

**Zavarovanje vlaga v izbrani notranji sklad, ki med drugimi značilnostmi spodbuja okoljske ali socialne značilnosti skladno z 8. členom Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo v sektorju finančnih storitev (SFDR). Uredba SFDR določa pravila glede razkrivanja trajnostnih vidikov pri finančnih produktih. Za naložbe, ki se po SFDR razvrščajo v kategorijo po 8. členu, je značilno, da promovirajo trajnostnost, saj spodbujajo okoljske in/ali družbene značilnosti, vendar niso nujno osredotočene le na trajnostne cilje. To pomeni, da se sredstva ne vlagajo v naložbe s spornimi upravljavskimi praksami in tudi ne tiste, ki spadajo v sporne (»umazane«) gospodarske sektorje ali med državne izdajatelje, ki kršijo osnovne človekove pravice. Namesto tega se daje prednost naložbam, ki imajo prav zaradi uspešnega pristopa k trajnostnosti potencial za dolgoročno rast. Takšne naložbe so primerna izbira za vlagatelje, ki si želijo uskladiti finančne cilje z družbeno odgovornim vlaganjem. Ne glede na navedeno pa se pri tem produktu, pri katerem je mogoče izbrati notranji sklad, ki med drugimi značilnostmi spodbuja okoljske ali socialne značilnosti skladno z navedenim členom Uredbe SFDR, za zdaj še ne upoštevajo škodljivi vplivi na dejavnike trajnostnosti. Ti se ugotavljajo, merijo in spremljajo s kazalniki glavnih škodljivih vplivov. Kazalniki škodljivih vplivov so določeni skladno z določbami Delegirane uredbe Komisije (EU) 1288/2022 oziroma z vsakokrat veljavno zakonodajo. Po oceni upravljavca naložb notranjega sklada kakovost, obseg in razpoložljivost podatkov ter merjenje škodljivih vplivov pri naložbah še niso dosegli ravni, ki bi omogočala presojo o tem, ali je mogoče glavne škodljive vplive zanesljivo in v celoti oceniti. Več na https://www.generali.si/trajnostne-nalozbe

