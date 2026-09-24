Trenutek resnice za jedrsko fuzijo

Konec avgusta so politiki in vlagatelji sredi neznosne vročine v Novi Mehiki slovesno položili temeljni kamen za nov obrat, katerega cilj je »ujeti Sonce v steklenico«. Zagonsko podjetje Pacific Fusion, ki so ga ustanovili in podprli vrhunski znanstveniki in tehnološki podjetniki, v Albuquerqueju gradi testno središče za jedrsko fuzijo. V podjetju upajo, da bo to ključni korak na poti do komercialne proizvodnje električne energije s pomočjo iste reakcije, ki poganja Sonce. Za zdaj je tam le bleda, peščena zemlja, ki nakazuje, kaj bi nekoč lahko zraslo na tem mestu. Toda politiki, ki so se udeležili dogodka, so o fuziji govorili kot o zgodovinski preobrazbi. Eden od demokratskih senatorjev je njen potencialni pomen primerjal z odkritjem ognja za človeštvo. Eric Schmidt, nekdanji izvršni ...