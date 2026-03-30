Tretje ljudske obveznice kupilo sedem tisoč Slovencev

Skupna izdaja triletnih obveznic s triodstotno obrestno mero znaša 250 milijonov evrov.

V tretjem vpisu državnih obveznic za male vlagatelje, tako imenovanih ljudskih obveznic, je obveznice vpisalo 6893 vlagateljev, ki so vplačali 210 milijonov evrov. Skupna vrednost tokratne izdaje pa znaša 225 milijonov evrov, sporočajo z ministrstva za finance. Namen izdaje je krepitev kapitalskega trga in kot alternativa varčevanju z depoziti na bančnih računih, pojasnjuje državna sekretarka na ministrstvu Nikolina Prah. Posebnost letošnje izdaje je ta, da so jo lahko vpisale tudi mladoletne osebe. Letos pa je bilo prvič mogoče vpisati tudi z uporabo individualnih naložbenih računov (INR), katerih delovanje je bilo vzpostavljeno 5. marca letos. Po pojasnilih ministrstva za finance je bilo v prvih dveh izdajah odprtih okoli 8600 novih trgovalnih računov pri bankah in borznoposredniški ...