Tretji pas do Domžal in Vrhnike po letu 2022

Na avtocestnih odsekih med Domžalami in Zadobrovo ter med Kozarjami in Vrhniko je smiselno uvesti vožnjo po treh pasovih, kažejo analize Darsa. Širitev bi potekala po etapah, prve bi lahko bile dokončane do konca leta 2022, pravijo v Darsu. Dodatni pas bodo pridobili s preoblikovanjem obstoječega odstavnega pasu v vozni pas. Promet na avtocestnih krakih proti Ljubljani se povečuje. Lani je odsek na primorski cesti med Ljubljano in Vrhniko povprečno prepeljalo 64.926 vozil na dan oziroma 15 odstotkov več kot leta 2013. Odsek štajerske avtoceste med Domžalami in Šentjakobom pa je lani prepeljalo 57.068 vozil, kar je ...