Tretji vhod v Luko prej kot širša bertoška cesta

Koper – Luka Koper namerava do 24. aprila zbrati ponudbe za gradnjo še tretjega (bertoškega) vhoda v pristanišče. Dela bi lahko začeli poleti. To bi bilo povsem v skladu s strategijo, po kateri je treba kljub trenutni krizi nameniti še več pozornosti infrastrukturi in se tako pripraviti na čas po koronakrizi.Vse kaže, da bo Luka prej zgradila še en vhod, kot bo državi in občini uspelo izpolniti staro obljubo, da je treba razširiti sedanjo dvopasovno bertoško cesto, ki vodi do pristanišča in mesta. V koprsko pristanišče je lani peljalo 337.940 tovornjakov, kar je (upoštevajoč nedeljske in praznične omejitve prometa) ...