Tretjinsko poplačilo delavcev v stečaju Alukomna

Ljubljana – Medtem ko se stečaj Alukomna holdinga, propadlega proizvajalca oken, vrat in fasad, še vleče, se je končal stečaj njegove hčerinske družbe – Alukomna. Ločitveni upniki in delavci so dobili poplačanih približno tretjino terjatev, navadni upniki so ostali brez vsega.Predlog za stečaj Alukomna je leta 2013 vložilo 36 delavcev, na dan stečaja je bilo sicer zaposlenih 44 delavcev, ta mesec pa je stečajna upraviteljica Marina Marinc Pilej stečaj končala. V celoti je namreč unovčila stečajno maso, s čimer je pridobila 1,5 milijona evrov, od tega 1,1 milijona evrov s prodajo nepremičnin.Terjatve je v stečaju ...