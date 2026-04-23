    Elektrika in bencin gor, dizel dol

    Marca je bilo v EU in Sloveniji prodanih več vozil kot marca lani. Med znamkami je na prvem mestu ostal Volkswagen, sledijo Škoda, Renault, Toyota in BMW.
    R. I., STA
    23. 4. 2026 | 16:02
    23. 4. 2026 | 16:12
    2:57
    A+A-

    V EU je bilo marca prvič registriranih 1,16 milijona avtomobilov, 12,5 odstotka več kot marca lani. Povečanje je predvsem posledica rasti števila električnih vozil, pri čemer je prodaja popolnoma električnih avtomobilov poskočila za skoraj 50 odstotkov, je objavilo Evropsko združenje proizvajalcev avtomobilov (ACEA).

    Prodaja popolnoma električnih vozil se je marca v medletni primerjavi okrepila za 49 odstotkov, priključnih hibridov pa za 20 odstotkov, podatke ACEA povzema francoska tiskovna agencija AFP.

    Bo twingo res najbolje prodajan električni avto pri nas?

    Marčna rast je po padcih v januarju in februarju pripomogla k štiriodstotni medletni rasti na ravni celotnega prvega četrtletja. V tem obdobju so bili med evropskimi potrošniki najbolj priljubljeni navadni hibridi, ki so predstavljali 37 odstotkov vseh prodanih vozil.

    Dober mesec za električarje

    Popolnoma električna vozila so v prvem letošnjem četrtletju predstavljala 19 odstotkov vseh prodanih vozil. Tržni delež avtomobilov na bencinski pogon je znašal slabih 23 odstotkov, na dizelski pogon 7,7 odstotka, priključnih hibridov pa 9,5 odstotka. Združenje ACEA je pri tem ugotovilo, da se prodaja električnih vozil med državami EU močno razlikuje, pri čemer so Italija, Francija in Nemčija zaznale znatno rast.

    Med znamkami je marca v EU na prvem mestu ostal Volkswagen. Sledijo Škoda, Renault, Toyota in BMW, izhaja iz podatkov združenja.

    Tudi v Sloveniji rast prodaje

    V Sloveniji je bilo v prvem letošnjem četrtletju po podatkih ACEA prvič registriranih 16.501 vozil, kar je 12,5 odstotka več kot v istem obdobju lani. Od tega je bilo 2297 popolnoma električnih vozil, kar je 78,2 odstotka več kot leto prej. Navadnih hibridov je bilo na novo registriranih 2666 vozil oz. 43,7 odstotka več, priključnih hibridov pa 734 oz. 44,5 odstotka več.

    Avtomobilov na bencinski pogon je bilo medtem registriranih 8400, kar je 1,8 odstotka več kot v istem obdobju lani. Avtomobilov na dizelski pogon pa 2250 oz. 15,7 odstotka manj kot lani.

    Premium
