Trg dela presenetil

Drugi teden v februarju so kapitalski trgi čakali predvsem poročilo s trga dela za ZDA, kar bi lahko nakazovalo dinamiko gibanja oz. spremembe ključne obrestne mere Feda v letošnjem letu. Objava je bila veliko presenečenje, saj je bilo v prejšnjem mesecu ustvarjenih kar 130.000 novih delovnih mest, stopnja brezposelnosti pa je upadla na 4,3 odstotka. Glede na podatek iz meseca prej, ko je bilo ustvarjenih le 48.000 novih delovnih mest, analitiki pa so pričakovali okrog 70.000 novih delovnih mest, predstavlja informacija tudi »težavo« za ameriško centralno banko. Vseeno smo v letošnjem letu pričakovali še dva spusta ključne obrestne mere, ki pa ju bo tako robusten trg dela težko upravičil. Čakamo še poročilo o inflaciji za prejšnji mesec, ki bo tudi podlaga za prihodnje odločitve Feda. Če bo tudi ta podatek kazal, da se inflacija umirja, potem se nadaljnje spuščanje obrestnih mer v ZDA skoraj gotovo odmika.

Stoletne obveznice

Janez Javornik, Triglav Investments.

Na podjetniški ravni velja omeniti predvsem močno korekcijo v segmentu proizvajalcev programske opreme, ki so bili v lanskem letu z delnicami med bolj donosnimi. Vedno bolj so namreč prisotne informacije, da bi nadaljnji razvoj umetne inteligence lahko prevzel veliko večino poenostavljenih poslovnih opravil, povezanih s funkcijo trženja, prodaje, obdelave podatkov ter pravnih zadev v podjetjih. To bi lahko močno zmanjšalo prodajo oz. prihodke vseh podjetij, ki se ukvarjajo z optimizacijo poslovnih procesov v podjetjih. S tem v zvezi se omenjata predvsem dve podjetji, Anthropic in OpenAI, ki bi lahko na trgu ponudila svoje programske rešitve za optimizacijo poslovnih procesov v podjetju ali pa celo orodja, s katerimi bi si podjetja sama razvila oz. prilagodila aplikacije, ki bi bile narejene po meri podjetja. Vseeno – takih rešitev na trgu seveda še ni in po vsej verjetnosti gre za pretiran odziv na oceno tveganosti prihodnjega poslovanja podjetij iz segmenta programske opreme, kar je sprožilo beg iz podsektorja. Zanimiva je bila tudi najava podjetja Alphabet, ki bo samo v letu 2026 investiral od 175 do 185 milijard dolarjev v razvoj umetne inteligence, da bo 20 milijard dolarjev pridobil z izdajo obveznic različnih ročnosti. Tako nameravajo izdati 40-letno in tudi stoletno obveznico, s čimer želijo uravnotežiti obveznosti s prihodki od podatkovnih centrov, ki jih bodo šele prejeli v daljni prihodnosti. Izdaja take obveznice je v finančnem svetu izredno redka, še posebej če gre za podjetniško izdajo.

MSCI AC World Foto Zx Igd

Vseeno izdaja ne bo velika in bo nominirana v angleških funtih v vrednosti ene milijarde funtov. Krajše ročnosti, ki so bile že izdane, pa so izkazovale visoko povpraševanje, saj je knjiga naročil za več kot petkrat presegla dejansko izdajo – kar kaže na visoko zaupanje vlagateljev v podjetje. Izdaje so bile prav tako valutno porazdeljene, s čimer podjetje nakazuje, da želi razširiti bazo potencialnih investitorjev tudi zunaj ZDA, trenutno pa je tudi zadolževanje v angleških funtih cenejše od zadolževanja v domači valuti – ameriškem dolarju.