Trg spletnih varnostnih storitev je čedalje večji

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Palo Alto Networks je ameriško podjetje, ki je ponudnik storitev kibernetske varnosti. Vodilni položaj imajo na segmentu varnosti omrežja, oblaka in pri varnosti poslovanja. Svoj položaj na treh ključnih segmentih bodo lahko dobro monetizirali.

Dejstvo je, da se ob selitvi poslovanja v oblak zahteve podjetij premikajo k varnosti s konceptom ničelne zaupnosti. Povečana avtomatizacija v kibernetski varnosti povečuje vrednost ponudbe strankam družbe Palo Alto Networks. Njihove izrazite konkurenčne prednosti izhajajo predvsem iz robustnih platform v kombinaciji z raznovrstnimi aplikacijami, ki jih stranke le težko zapustijo oziroma zamenjajo s konkurenčno storitvijo. V primeru zamenjave ponudnika bi za stranko nastala dodatna tveganja in izvesti bi morali velike spremembe, ki predstavljajo precej visoke stroške zamenjave za stranko.

Kako v korak z novimi grožnjami

Za kibernetsko varnost je značilno, da se nenehno povečujeta kompleksnost in intenzivnost groženj. Sodobno podjetje mora ohranjati zanesljivo varnost, hkrati pa mora upravljati vire v oblaku in na lastnih strežnikih. Dodatno kompleksnost je prinesel hibridni model, v katerem zaposleni delajo vsaj nekaj dni na teden od doma. Ta dejavnik še dodatno krepi potrebo po kibernetskem varovanju zunaj delovnega okolja klasičnih pisarn.

Digitalni odtis podjetij se je eksponentno povečal skozi leta, kar je privedlo do ustvarjanja novih napadalnih vektorjev (pot ali način, kako se napadalec infiltrira v sistem ali izvede napadalno dejanje), ki jih lahko izkoristijo zlonamerni kibernetski udeleženci. Nekateri primeri napadov v kibernetski varnosti so napadi prek omrežja, fizični napadi, napadi z zlonamerno programsko opremo, socialno inženirstvo in napadi na aplikacije. Število napadalnih poti ali načinov se je povečalo, enako tudi škoda zaradi varnostnih pomanjkljivosti. Pri tem se podjetja soočajo z kaznimi regulatorjev za izgubo podatkov, pa tudi s komercialno škodo in škodo v obliki manjšega ugleda.

INFOGRAFIKA: Delo

V tem hitro spreminjajočem se okolju ekipe za informacijsko varnost iščejo platforme, ki ponujajo celovito varnostno pokritost v primerjavi s posameznimi rešitvami, ki lahko nenamerno ustvarijo ločene podatkovne silose (gre za to, da so podatki znotraj podjetja shranjeni in upravljani ločeno, kar pomeni, da niso dostopni ali deljivi med različnimi oddelki, aplikacijami in poslovnimi enotami).

Priložnosti v konsolidaciji

Ta premik proti konsolidaciji predstavlja priložnost za ponudnike kibernetske varnosti s platformo, kot je Palo Alto Networks. S tem ko ponuja širok nabor kibernetskih rešitev na isti platformi, lahko olajša breme upravljanja kompletov orodij za svoje stranke. Hkrati lahko strankam ponuja nadgradnje z drugimi moduli znotraj iste platforme ali jim navzkrižno prodaja dodatne platforme.

Kar tri četrtine podjetij s Forbsovega seznama Global 2000 so njihove stranke, polovici so prodali vse tri svoje platforme. Z vidika stranke je pomembno, da pri njih dobijo celovito pokritost s področja kibernetske varnosti. Izjemno pozitivno je, da Palo Alto pritegne vedno nove stranke in tako širi svojo bazo strank. Stranke imajo večinoma tendenco po nadgradnji obstoječih modulov ali kupijo dodatne platforme. Ta nadgradnja oziroma navzkrižna prodaja vodi do pomembnejše vloge Palo Alta v IT-ekosistemu stranke. Prav tako vodi do višje vrednosti poslov, ki jih stranka ustvari v svojem življenjskem ciklu z obstoječim ponudnikom.