Trgi na vrhovih kljub negotovosti

Svetovni kapitalski trgi so v zadnjem tednu znova pokazali presenetljivo odpornost. Čeprav geopolitična negotovost na Bližnjem vzhodu ostaja osrednje tveganje, predvsem zaradi zaprtja Hormuške ožine oziroma omejenega prometa skoznjo, so vlagatelji več pozornosti namenili solidnim gospodarskim podatkom, močnim dobičkom podjetij in nadaljevanju investicijskega cikla, povezanega z umetno inteligenco. Ameriški S&P 500 in Nasdaq sta dosegla nove rekordne ravni, medtem ko so tehnološke delnice ostale glavno gonilo rasti.

V ZDA je razpoloženje podprla kombinacija boljših podatkov o potrošnji in močnih poslovnih rezultatov. Prodaja na drobno se je marca zvišala za 1,7 odstotka, največ v več kot treh letih, pri čemer je velik del rasti izviral iz višjih izdatkov za gorivo. Pomembno pa je, da je tudi osnovna potrošnja ostala robustna, kar kaže, da ameriški potrošnik kljub višjim cenam energije za zdaj ostaja odporen. Sezona objav rezultatov je do zdaj zelo spodbudna: objavila jih je skoraj polovica podjetij iz indeksa S&P 500, rast dobičkov je v povprečju več kot 20-odstotna, prihodkov pa desetodstotna.

Kljub temu optimizem ni brez zadržkov. Rast cen nafte zaradi napetosti v regiji in zapletov okoli Hormuške ožine povečuje tveganje za novo inflacijsko vztrajnost. BlackRock opozarja, da inflacijski pritiski niso posledica zgolj bližnjevzhodnega šoka, temveč izvirajo tudi s trga dela, iz carinskih učinkov, rasti stroškov v dobavnih verigah in ogromnih naložb v umetno inteligenco. Zato naj bi bile centralne banke pri zniževanju obrestnih mer precej omejene. Fed, ECB, BoE in BoJ naj bi v tem okolju ostali previdni, saj morajo tehtati med podporo rasti in obvladovanjem inflacije.

Evropa je bila v primerjavi z ZDA občutno šibkejša. Vzrok je predvsem večja odvisnost Evrope od uvožene energije, zaradi česar je regija bolj ranljiva, kar zadeva rast cen nafte in plina. Slabši so bili tudi podatki o razpoloženju: nemški indeks Ifo je zdrsnil na najnižjo raven po pandemiji, francosko zaupanje potrošnikov pa se je močno poslabšalo.

Na Japonskem je Nikkei nadaljeval rast, podprt s tehnološkimi delnicami in z delnicami, povezanimi z umetno inteligenco. Višja inflacija, šibkejši jen in rast donosnosti japonskih obveznic povečujejo pritisk na Bank of Japan. Na obvezniških trgih so višje inflacijske skrbi pomenile pritisk na državne obveznice, zlasti na daljše zapadlosti. BlackRock zato poudarja, da dolgoročne državne obveznice v novem okolju niso več tako zanesljiv blažilec padcev delniških trgov, kot so bile v preteklosti. Prednost daje delnicam, kratkoročnemu kreditu in selektivno dolgu držav v razvoju, posebej tam, kjer imajo koristi od višjih cen surovin. Osrednja zgodba tedna ostaja razhajanje med geopolitičnim tveganjem in tržno odpornostjo. Cene nafte so se zaradi zastoja pogajanj in napetosti okoli Hormuza znova zvišale, vendar delniški trgi tega za zdaj niso kaznovali sorazmerno. Vzrok je v pričakovanju, da bo diplomatska rešitev kljub zastojem dosežena, ter v prepričanju, da dobički podjetij, predvsem v tehnologiji, ostajajo dovolj močni. Vlagatelji zato ostajajo naklonjeni tveganju, vendar z večjo pozornostjo na inflacijo, obrestne mere in stroške energije.