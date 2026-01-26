  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Trgi so se spet ustrašili – in si nato hitro premislili

    Takšni tedni so dober opomnik, da trgi niso zgolj odraz ekonomskih kazalnikov, ampak predvsem pričakovanj.
    Ljubljana, 22. 8. 2025 Foto Voranc Vogel
    Galerija
    Ljubljana, 22. 8. 2025 Foto Voranc Vogel
    Sašo Šmigić, Generali Investments
    26. 1. 2026 | 06:00
    5:23
    A+A-

    Prejšnji teden je bil lep primer, kako kapitalski trgi delujejo v praksi: najprej močan padec, nato skoraj enako močan odboj. Ne zaradi novih podatkov o inflaciji, ne zaradi rezultatov podjetij, ampak zaradi političnih signalov, ki so v nekaj urah spremenili razpoloženje vlagateljev. Začetek tedna je minil v znamenju previdnosti. Indeksi v ZDA in Evropi so zdrsnili, nihajnost je narasla, kapital pa se je začel seliti v klasična varna zavetja. Razlog ni bil v številkah, ampak v napovedih in namigih o morebitnih novih trgovinskih zaostritvah med ZDA in Evropo. Trg je to razumel zelo preprosto: če se trgovina zapleta, bo to prej ali slej vplivalo na podjetja, dobičke in gospodarsko rast.

    Tipičen prvi odziv je bil umik iz cikličnih delnic in povečano zanimanje za zlato in državne obveznice. To je znan vzorec. Ko vlagatelji ne vedo, kako resne so politične grožnje, se najprej umaknejo, šele nato razmišljajo.

    Sredi tedna pa je sledil preobrat. Izkazalo se je, da je bil del strahu pretiran, da so bile nekatere napovedi bolj politična retorika kot realna napoved ukrepov. Indeksi so hitro obrnili smer, S&P 500 je doživel enega močnejših dnevnih skokov v zadnjem obdobju, podobno so reagirali tudi evropski trgi. V nekaj urah se je razpoloženje spremenilo iz previdnosti v optimizem.

    Takšne epizode niso nič novega, so pa zelo poučne. Kažejo, da so trgi v tem trenutku izjemno občutljivi na politične signale. Ne zato, ker bi ti nujno takoj vplivali na poslovanje podjetij, ampak zato, ker povečujejo negotovost. In negotovost je za trg vedno problem. Vlagatelji namreč veliko lažje živijo s slabimi novicami kot z nejasnimi. Če je jasno, da bo rast nižja, se to vključi v cene. Če pa ni jasno, kaj se bo sploh zgodilo, je prvi odziv vedno umik.

    Zanimivo je, da so se v ozadju teh premikov makroekonomske razmere komaj kaj spremenile. Podatki o inflaciji, zaposlenosti in gospodarski aktivnosti ostajajo relativno stabilni. Podjetja poročajo o solidnih rezultatih, pričakovanja glede obrestnih mer centralnih bank pa se v zadnjih tednih niso bistveno spremenila. Pa vendar so indeksi v nekaj dneh naredili opazne premike.

    To pove veliko o trenutni fazi trga. Po daljšem obdobju rasti so vrednotenja delnic višja, kar pomeni, da je toleranca do negotovosti manjša. Ko so cene visoke, vlagatelji hitreje reagirajo na potencialna tveganja, tudi če ta še niso povsem realna.

    Evropski trgi so se na dogajanje odzvali zelo podobno kot ameriški. To je še en dokaz, kako močno so kapitalski tokovi povezani. Dogajanje v ZDA se tako rekoč takoj prelije v Evropo, ne glede na to, ali ima neposredno povezavo z evropskim gospodarstvom ali ne. Podobno dinamiko je bilo mogoče opaziti tudi na manjših trgih, vključno z Ljubljansko borzo. Čeprav domača podjetja nimajo neposredne povezave s trgovinskimi napetostmi med velikimi silami, se razpoloženje vlagateljev prenaša tudi sem. Ko se poveča previdnost na globalnih trgih, se poveča tudi doma.

    Takšni tedni so dober opomnik, da trgi niso zgolj odraz ekonomskih kazalnikov, ampak predvsem pričakovanj. In pričakovanja se lahko spremenijo zelo hitro. Včasih hitreje, kot se spremenijo dejanske razmere v gospodarstvu.

    Za dolgoročnega vlagatelja to ni nujno slaba novica. Ravno ob takšnih epizodah se pokaže, kako pomembno je imeti jasno strategijo in se ne odzivati na vsakodnevne premike. Če bi nekdo na začetku tedna prodal delnice zaradi strahu pred političnimi ukrepi, bi do konca tedna že zamudil pomemben del okrevanja. Hkrati pa takšna nihanja kažejo, da obdobje zelo mirnih trgov verjetno še ni pred nami. Geopolitična vprašanja, trgovinske politike in politične odločitve bodo tudi v prihodnje pomemben dejavnik na kapitalskih trgih. Ne zato, ker bi vsak ukrep neposredno vplival na poslovanje podjetij, ampak zato, ker vpliva na občutek varnosti med vlagatelji.

    Trgi torej trenutno ne reagirajo toliko na to, kaj se je zgodilo, ampak na to, kaj bi se lahko zgodilo. In dokler bo ta razkorak med realnostjo in pričakovanji prisoten, bodo tudi takšni hitri obrati pogosti. Prejšnji teden je to lepo pokazal: strah je bil hiter, olajšanje še hitrejše. Fundamentov pa v ozadju nihče ni zares premikal.

    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ajda Smrekar: Amerika me ta trenutek ne privlači niti kot turistko

    Ena najboljših gledaliških igralk mlajše generacije se je pred premiero razgovorila o tremi, ljubezni, vlogi ženske danes ter o sočutju, brez katerega nas ni.
    Agata Rakovec Kurent 25. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Slovenski asi brez kolajne, Prevčeva smučka poletela kar sama (VIDEO)

    Velika smola je našim smučarskim skakalcem na 29. svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu preprečila boj za kolajno na ekipni preizkušnji. Zmaga Japonski.
    Miha Šimnovec 25. 1. 2026 | 15:35
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Sobotna tema

    Zakaj v Avstriji zaslužijo več

    Nujni so konkretni predlogi ukrepov, ki bi zmanjšali zaostanek našega gospodarstva, brez višje produktivnosti ne bo preboja.
    24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Prevc: Bitka se je zdaj razplamtela, Kraft obupan: Domen nas je uničil

    Domen Prevc prepričljivo vodi po prvih dveh serijah na 29. svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Oberstdorfu. V zelo dobrem položaju tudi Anže Lanišek.
    Miha Šimnovec 24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več

    Več iz teme

    delnicesvetovni trgkapitalski trgi

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Kapitalski trgi

    Nova normalnost: priložnosti po obdobju koncentracije

    Evropska centralna banka opozarja, da inflacija v storitvenem sektorju ostaja trdovratna.
    26. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Tedenski jedilnik: ko zmanjka idej in se kosila vedno ponavljajo

    Ko zmanjka idej za kosila, pride prav dober načrt: raznolike jedi od ponedeljka do petka, preproste za pripravo in polne okusa.
    Odprta kuhinja 26. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Snežno neurje

    Snežna apokalipsa zahtevala najmanj sedem življenj, veliko ljudi brez elektrike

    Nevarno zimsko neurje še naprej pustoši po večjem delu ZDA.
    26. 1. 2026 | 06:54
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Borzni pogled

    Trgi so se spet ustrašili – in si nato hitro premislili

    Takšni tedni so dober opomnik, da trgi niso zgolj odraz ekonomskih kazalnikov, ampak predvsem pričakovanj.
    26. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Horoskop

    Dnevni horoskop za ponedeljek, 26. januar 2026

    Kaj prinaša današnji dan za vaše astrološko znamenje? Kaj družini, prijateljem, šefu?
    26. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Snežno neurje

    Snežna apokalipsa zahtevala najmanj sedem življenj, veliko ljudi brez elektrike

    Nevarno zimsko neurje še naprej pustoši po večjem delu ZDA.
    26. 1. 2026 | 06:54
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Borzni pogled

    Trgi so se spet ustrašili – in si nato hitro premislili

    Takšni tedni so dober opomnik, da trgi niso zgolj odraz ekonomskih kazalnikov, ampak predvsem pričakovanj.
    26. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Horoskop

    Dnevni horoskop za ponedeljek, 26. januar 2026

    Kaj prinaša današnji dan za vaše astrološko znamenje? Kaj družini, prijateljem, šefu?
    26. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    So slučaji, za katere je bolje varčevati

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo