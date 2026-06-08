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    Trgovanje z emisijami, le strošek za industrijo ali orodje razogljičenja

    Poročilo WEI opozarja, da bi se lahko letni stroški evropskega sistema trgovanja z emisijami po reformi zvišali s 46 na 140 milijard evrov.
    Prihodnje leto bo v trgovanje z emisijami vključen tudi promet. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Prihodnje leto bo v trgovanje z emisijami vključen tudi promet. FOTO: Leon Vidic
    B. T.
    8. 6. 2026 | 18:18
    5:36
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    Evropska industrija se zaradi visokih cen energije, zaostrene podnebne regulacije in vse močnejše svetovne konkurence sooča z naraščajočimi stroški, opozarja poročilo varšavskega inštituta Warsaw Enterprise Institute z naslovom In Search of an Optimal Climate Policy (Iskanje optimalne podnebne politike). Avtorji trdijo, da sedanji sistem trgovanja (ETS) z emisijskimi kuponi vse bolj obremenjuje evropsko gospodarstvo in slabša položaj podjetij v primerjavi s tekmeci iz ZDA in Kitajske.

    Po njihovih navedbah je sistem ETS evropsko gospodarstvo že leta 2023 stal približno 46 milijard evrov na leto. Po polni uvedbi sistema ETS 2, ki bo zajel tudi cestni promet in ogrevanje stavb, ter postopnem zmanjševanju brezplačnih emisijskih kuponov bi se lahko stroški povzpeli na približno 140 milijard evrov na leto.

    Kritiki opozarjajo na konkurenčnost

    Glavni avtor poročila Marek Lachowicz poudarja, da Evropa v gospodarski tekmi z ZDA in Kitajsko izgublja predvsem zaradi visokih energetskih stroškov in naraščajočih regulatornih bremen. Ta po njegovem mnenju zmanjšujejo sposobnost podjetij za vlaganja, rast in dolgoročno načrtovanje.

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    Zaradi visokih cen nafte v stresu tudi javne finance

    Poročilo posebej opozarja na nevarnost »uhajanja ogljika«, torej selitve proizvodnje v države z manj strogimi podnebnimi pravili. Po oceni avtorjev bi lahko višje cene emisijskih kuponov dodatno prizadele energetsko intenzivne panoge, kot so jeklarstvo, cementna industrija, kemična industrija in proizvodnja gnojil.

    Ogrevanje je tudi predvideno v sistemu trgovanja z emisijami. FOTO: Črt Piksi
    Ogrevanje je tudi predvideno v sistemu trgovanja z emisijami. FOTO: Črt Piksi

    Avtorji trdijo tudi, da trg emisijskih kuponov ne deluje kot običajen prosti trg. Zaradi regulatornih odločitev, omejene ponudbe kuponov in finančnih pričakovanj naj bi bil občutljiv za nihanja in špekulativne pritiske. V poročilu navajajo analize, ki naj bi pokazale cenovne balone na trgu emisijskih kuponov med letoma 2017 in 2023.

    Bruselj poudarja podnebni učinek

    Evropska komisija sistem ETS opisuje drugače: kot osrednji instrument EU za stroškovno učinkovito zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Sistem deluje po načelu »omeji in trguj«: skupna količina dovoljenih izpustov se postopoma zmanjšuje, podjetja pa morajo za svoje emisije predložiti ustrezno število kuponov.

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    Kmetom za premostitev krize z gnojili 200 milijonov evrov

    Po reformi iz leta 2023 naj bi se izpusti v sektorjih, zajetih v ETS, do leta 2030 zmanjšali za 62 odstotkov glede na leto 2005. Evropska komisija poudarja tudi, da morajo države članice prihodke iz dražb emisijskih kuponov namenjati za zeleni prehod in ukrepe za blažitev socialnih posledic.

    Pomemben del reforme je tudi mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah, CBAM, ki naj bi postopoma nadomestil del brezplačnih kuponov in zmanjšal tveganje, da bi evropska podjetja izgubljala proti uvoznikom iz držav z nižjo ceno ogljika.

    ETS 2 bo odprl novo politično vprašanje

    Največja politična občutljivost je povezana z uvedbo sistema ETS 2, ki naj bi od leta 2027 zajel goriva za cestni promet, stavbe in nekatere dodatne sektorje. To pomeni, da se bo cena ogljika bolj neposredno prelila tudi v stroške gospodinjstev in malih podjetij.

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    Kako so politiki in potniki obupali nad bolj zelenim zračnim prometom

    Zato je EU ob reformi ustanovila Socialni podnebni sklad, namenjen pomoči ranljivim gospodinjstvom, mikropodjetjem in uporabnikom prevoza. Vendar ostaja odprto vprašanje, ali bodo ti ukrepi zadostovali, če bodo cene emisijskih kuponov močno zrasle.

    Energetsko intenzivna industrija že dlje opozarja na težave. FOTO: Voranc Vogel
    Energetsko intenzivna industrija že dlje opozarja na težave. FOTO: Voranc Vogel

    Poročilo Warsaw Enterprise Institute navaja možnost, da bi cena kuponov do leta 2030 presegla 200 evrov za tono ogljikovega dioksida. Takšne napovedi so negotove, saj so odvisne od gospodarske rasti, cen energentov, hitrosti elektrifikacije, naložb v energetsko učinkovitost in političnih odločitev glede stabilizacijskih mehanizmov.

    Med podnebnimi cilji in industrijsko politiko

    Razprava o ETS zato že dolgo ni več zgolj podnebna, temveč tudi industrijska in socialna. Kritiki opozarjajo, da lahko previsoka cena ogljika brez zadostne tehnološke in finančne podpore pospeši deindustrializacijo. Zagovorniki odgovarjajo, da prav jasna cena ogljika spodbuja naložbe v čistejše tehnologije in zmanjšuje dolgoročno odvisnost od fosilnih goriv.

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    Vlagali v ceste, ne v železnico, zakaj se čudimo zastojem

    Ključno vprašanje za EU bo, ali bo znala podnebne cilje povezati z učinkovito industrijsko politiko: z nižjimi stroški energije, hitrejšim dovoljevanjem za nove energetske projekte, podporo energetsko intenzivnim panogam in pravičnejšo porazdelitvijo stroškov prehoda.

    Poročilo varšavskega inštituta je zato predvsem opozorilo, da se gospodarska cena podnebne politike povečuje. Ne odgovori pa dokončno na vprašanje, kolikšen del teh stroškov je breme za konkurenčnost in kolikšen del nujna cena razogljičenja evropskega gospodarstva in zmanjšanja odvisnosti od uvoza fosilnih goriv, ki poleg vsega doživlja številne geopolitične pretrese.

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    trgovanje z emisijamizeleni prehodfosilna gorivaenergetikaemisijski kuponi

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