Trgovci nimajo motiva za polnjenje zalog plina

Plinska skladišča so napolnjena najmanj v zadnjih nekaj letih. Zaradi tržnih razmer trgovci niso stimulirani k polnjenju skladišč plina. »Dlje ko bomo odlašali z intenzivnejšim polnjenjem skladišč, večje je tveganje, da se bodo cene konec poletja in v jeseni zviševale,« opozarja glavni direktor družbe Plinovodi Matija Bitenc. Z njim smo se pogovarjali o trenutnih izzivih na področju plina, oskrbi Evrope in Slovenije pred zimo, pričakovanih cenah, vplivu vojne v Iranu, povečevanju ameriških kapacitet LNG ...