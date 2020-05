Trgovci prvi dan po odprtju: Obisk zadržan, kupci z nasmehom

Kaj se bo v trgovini spremenilo

Kaj pa najemnine?

»Včeraj smo lahko trgovci odprli knjigarne, trgovine z obutvijo in druge trgovine, a manjše od štiristo kvadratnih metrov. Obisk je bil zadržan, a z nasmehom naših kupcev. Zdravstvena kriza bo pustila globoke posledice v nakupnih navadah. Slovenski potrošnik je tradicionalno varčen, zdaj pa bo še varčnejši. Veliko bo odvisno od ukrepov v tretjem svežnju,« je na tiskovni konferenci, ki jo o covidu-19 organizira vlada , povedalaiz trgovinske zbornice.Mariča Lah opiše kratkoročne in dolgoročne spremembe. »Potrošniki so upoštevali varnostno razdaljo, maske, razkuževanje, obnašali so se samozaščitno. Trgovci pa so glede ukrepov zverzirani. Upamo, da bodo temu rahljalnemu ukrepu sledili, upamo, da bo po vzoru Avstrije sproščeno nakupovanje v blagovnih centrih.Nakupne navade se bodo spremenile. Odvisno bo od budžeta, odvisno bo tudi od nadaljevanja spletnega nakupovanja. To je doseglo velik razvoj v zadnjih dveh mesecih. Trgovci so pripravili boljše platforme za prodajo, navadili so se potrošniki. To bo pomembna sprememba za razvoj panoge. Uspešen bo samo tisti trgovec, ki bo razvijal vse prodajne kanale. Tako klasično kot spletno trgovino.Vpliv teh dveh mesecev je skrb vzbujajoč. Prodaja v živilskih trgovinah je pomembno upadla in po mojih osebnih izračunih za več kot 15 odstotkov. Tega ne bomo mogli nadomestiti. Pri pohištvu, beli tehniki in gradbenem materialu je še huje. Tehnična trgovina je polovica vseh prihodkov trgovine, to je 15 milijard evrov. Po mojih osebnih izračunih bo prodaja znašala ne načrtovanih 32 milijard evrov, pač pa pet, šest milijard evrov manj. Pričakujemo nadaljnje rahljanje, denimo razdaljo med potrošniki v trgovskih centrih. Priporočena razdalja je dva metra, v Avstriji pa meter. Trgovci so primorani razvijati nove poslovne modele.«Sledili sta novinarski vprašanji o najemninah za trgovce. »Poslovne najemnine nas zelo žulijo. Po plačah so to največji strošek (80 odstotkov stroška plač). Kljub našim prošnjam vlada ni posegla v dogovor med dvema civilnima osebama. Upamo, da bo to ustrezno rešila.Rešitev je bila podana. Subvencija poslovne najemnine bi bila v odvisnosti upada prihodka. Namen vlade je bil poslovno naravnan, pri drugem paketu so bile subvencije izpuščene, srčno upam, da bodo spet aktualne pri tretjem paketu,« pravi Lahova.