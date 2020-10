Trgovci prvič po deregulaciji spremenili cene goriv

Po vladni deregulaciji cen naftnih derivatov prejšnji teden so ta teden trgovci prvič samostojno spremenili ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva tudi na črpalkah zunaj avtocest.Trije največji trgovci Petrol, OMV in MOL so liter dizelskega goriva podražili za 0,2 centa na 1,002 evra. Petrol je bencin pocenil za isti znesek na 0,998 evra, MOL na 0,999, medtem ko je OMV ceno za bencin pustil pri evru za liter. Vsaj na eni črpalki ob italijanski meji, v Brestovici pri Komnu, je OMV ceno za obe gorivi določil pri 1,009 evra. Najcenejše je bilo včeraj točenje na Hoferjevih servisih, in sicer 0,97 evra za liter bencina in 0,972 evra za liter dizla, sledi iz aplikacij goriva.si in AMZS ter spletnih strani ponudnikov.