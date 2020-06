Trgovci vložili ustavno pobudo, ki prepoveduje nedeljsko obratovanje

Člani Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) – vodi jo– so na Ustavno sodišče naslovili pobudo za presojo ustavnosti in zakonitosti odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, v delu, ki se nanaša na obratovalni čas prodajaln, s posebnim poudarkom na prepovedi obratovanja prodajaln na nedelje in z zakonom določene dela proste dni.TZS je v zadnjem času že večkrat pozvala Vlado RS, naj vladni odlok nemudoma prekliče v delu, ki se nanaša na obratovalni čas prodajaln, saj za nadaljevanje tega ukrepa ne obstajajo nobeni strokovni argumenti, trgovska podjetja, še posebej mikro in mala ter trgovci s specializirano ponudbo blaga, pa imajo zaradi tega ukrepa velik upad prihodkov. Trgovska podjetja so bila zato v izogib dodatni nepopravljivi gospodarski škodi prisiljena na Ustavno sodišče RS vložiti pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti vladnega odloka.TZS je o vložitvi pobude seznanila ministra za gospodarski razvoj in tehnologijoin ga kljub temu ponovno pozvala k takojšnjemu preklicu vladnega odloka v delu, ki se nanaša na obratovalni čas prodajaln tako, da bi bile lahko prodajalne odprte že to nedeljo, to je 21. 6. 2020