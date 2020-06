Trgovinska palica tepe na dva konca

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), največji proizvajalec mikročipov na svetu, se je zaradi politike administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki želi omejiti tehnološko ekspanzijo Kitajske, znašel v zelo neprijetnem položaju.Podjetje, ki ima sedež na Tajvanu, sodi med najpomembnejše dobavitelje Appla, Qualcomma in drugih ameriških tehnoloških podjetij. TSMC izdeluje mikročipe po specifikacijah svojih naročnikov, zato ima dostop tudi do ameriških tehnologij. Prav tu pa je nastala težava, ko je maja ameriško ministrstvo za trgovino objavilo načrt, po katerem bodo izdelovalci čipov z ameriško ...