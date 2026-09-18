Trgovinska zbornica: Z znižanjem marž trgovcem bi uničevali gospodarstvo

Najvišja dovoljena višina marž, ki jo za trgovce z naftnimi derivati predlagajo v poslanski skupini Svoboda, tem ne zagotavlja pokrivanja stroškov poslovanja, so opozorili v Trgovinski zbornici Slovenije (TZS). S tem predlogom se tako trgovce zavestno in načrtno sili v negativno poslovanje, posledično pa uničuje gospodarstvo, so izpostavili.

Marža služi pokritju stroškov plač zaposlenih, stroškov prvega skladiščenja, transporta, vmesnih skladiščenj, stroškov prevoza goriva do maloprodajnih mest, stroškov obratovanja in vzdrževanja bencinskih servisov in vseh ostalih stroškov, ki so potrebni za zagotovitev neprekinjene oskrbe bencinskih servisov z gorivom, so v sporočilu za javnost zapisali v TZS. Višina marže, ki jo predlagajo poslanci Svobode, po njihovih navedbah pokrivanja teh stroškov ne zagotavlja.

»Posebej izpostavljamo, da tak pristop uničuje poslovanje malih naftnih distributerjev in načrtno ogroža preskrbo s temi energenti v Sloveniji,« so navedli. Poleg tega so prepričani, da predlagana marža ne more bistveno vplivati na končno ceno, posledično pa tudi ne ublažitev draginje oziroma podražitve pogonskih goriv, »s katerimi se sooča ne samo EU, temveč ves svet«.

»Prav tako je treba poudariti, da so bili s strani vlade že storjeni konkretni ukrepi za blažitev naftne draginje, ki naj bi v končni fazi na eni strani ohranili pogoje poslovanja naftnih distributerjev, na drugi pa ublažili pritisk na cene oziroma inflacijo,« so dodali v zbornici.

Izpostavili so še, da predlog zakona ne vsebuje ustrezne ekonomske analize, ki bi primerjala modele oblikovanja cen naftnih derivatov v vseh državah članicah EU in primerjave med slovensko regulirano maržo in povprečnimi maržami držav članic EU. Analiza, ki so jo opravili sami, pa kaže, da so marže v vseh sistemih oblikovanja cen v drugih državah članicah EU višje, in sicer v povprečju dosegajo 19 do 22 centov na liter prodanega pogonskega goriva.

To pomeni, da trenutna slovenska marža dosega le slabo polovico povprečja EU marž, so poudarili. Poslanci Svobode so ta teden v DZ vložili predlog interventnega zakona za znižanje marž trgovcem z gorivi. Najvišje dovoljene marže za dizel bi za pol leta določili pri 0,0591 evra za liter, za 95-oktanski bencin pri 0,0607 evra za liter in za kurilno olje pri 0,06 evra za liter. Vlada Janeza Janše je medtem sredi junija najvišje dovoljene marže za vse tri vrste naftnih derivatov določila pri 0,1150 evra oz. 11,5 centa za liter.

V predlogu interventnega zakona je predvideno še, da se šest mesecev v metodologiji za izračun modelske cene dizelskega goriva vrednost dodatka čistega rastlinskega olja (komponente HVO) v mineralnem dizlu ne bi upoštevala. Podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih derivatov, bi lahko na trgu ponujala dizelsko gorivo brez tega dodatka.