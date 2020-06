Trgovska zbornica razočarana nad posegom v poslovanje trgovin

V Sloveniji že zdaj precejšnje omejitve trgovin

Mariča Lah si želi večjega dialoga s sindikati in skupno iskanje rešitev, v izogib poslovnih izpadov. FOTO: Mavric Pivk/delo

Prilagoditev kupcev na zaprtje ob nedeljah

Obisk v nedeljah ponekod enak kot med tednom

Med glavnimi argumenti proti zaprtju se navaja že tako zelo omejitveno zakonodajo in pa velik poseg politike v poslovanje trgovin. FOTO: Leon Vidic/delo

Slovenske prodajalne so bile v času epidemije deležne ukrepov, ki so vplivali na obratovalni čas, prav tako so bile zaprte ob nedeljah. Slednje velja še danes, večina poslancev pa je že podprla predlog Levice glede zaprtja prodajaln v prihodnje.Trgovinska zbornica je danes izrazila svoje poglede na aktualno vprašanje zaprtja prodajaln ob nedeljah, predvsem so predstavili argumente proti tovrstnemu omejevanju poslovanja. Konference se je udeležila predstavnica zbornice Mariča Lah in predstavniki trgovin iz različnih področij prodaje.Slovenija spada v skupino petih držav Evrope, ki imajo omejitve obratovanja prodajaln ob praznikih in nedeljah, izpostavljaiz Trgovske zbornice Slovenije; po podatkih zbornice imajo omejitve še v Avstriji, Nemčiji, Belgiji in Grčiji. Lahova ob tem izpostavlja tudi ugodno vsebino kolektivnih pogodb za delavce, ki po večini naj ne bi imeli zadržkov z delom ob nedeljah. Kot glavne prednosti pogodb navaja omejitev delavnih nedelj na prodajalca, dodatek za delo ob nedeljah ter prepoved dela na nedelje in praznike za mamice in starše s hudo bolnimi otroki.V ospredju so bili tudi prihodki trgovcev, ki bi se po oceni trgovinske zbornice zaradi zaprtja delovnih nedelj znižali za 10 odstotkov. Težavo naj bi predstavljala tudi posledičen presežek delovne sile, ki bi lahko bil še posebej težaven pri trgovini na drobno. Vseeno pa sindikati glede tega opozarjajo na delavsko podhranjenost trgovin, zaprtje nedelj pa bi trenutne kadre zato zgolj primerno razporedilo.Poslovanje ob nedeljah so ključnega pomena za trgovce, ki se nahajajo na turističnih lokacijah, ki se jih obiskuje predvsem ob vikendih, pravijo na TZS. Nedelje in prazniki so pomembni dnevi tudi za mikro in male trgovce, ki naj bi predvsem ob vikendih ustvarili precejšen delež prometa.Predstavnik družinskega mikro podjetjaiz VBN Korenček pravi, da jih je nedeljsko zaprtje prodajalne zaradi epidemije močno prizadelo, ob tem pa je izrazil razočaranje, da so omejitve glede nedeljskih prodajaln še vedno v veljavi. Prepričan je, da je poseg politike v delovanje prodajaln zelo velik, dodaja pa še, da zaposleni v njegovem podjetju dejansko želijo delati ob nedeljah.Na vprašanje ali so se kupci v času epidemije že navadili na zaprtje trgovin ob nedeljah,iz Bauhausa izpostavlja, da v kolikor so trgovine odprte ljudje le-te obiščejo, ker enostavno potrebujejo njihove storitve. Marsikdo med vikendom opravlja domača opravila in se obrne na trgovino, dodaja. Pri tem je situacijo mogoče primerjati z omejitvijo alkoholnih izdelkov po 21. uri, ko so se kupci odzvali s hitrejšimi nakupi, zato bi se verjetno lahko pripravili tudi na nedeljsko zaprtje.iz Magistrat International je izpostavila prodajo za trgovine z oblačili, ki pravi, da imajo te ob nedeljah enak obisk kot vsak drug dan v tednu. To se da delno pripisati obisku tujcev v času vikenda, v nekaterih primerih pa so ključni prav obiski slovenskih prebivalcev, še dodaja.Plat prodaje kmečkih izdelkov je predstaviliz Agrarie Koper. Pravi, da je njihova zadruga podaljšana roka kmeta, nezmožnost prodaje pa tako prizadene prav njih. Opozoril je, da so obmejni trgovci v drugačnem položaju kot trgovine znotraj države, saj se lahko kupci odpravijo v nakup v druge države - v tem primeru v Italijo, kjer jih bodo trgovine z veseljem sprejele. Že zdaj pa se kaže obseg sive ekonomije, ki bi se z zaprtjem trgovin ob nedeljah, iz prodaje jagod in drugega sadja na črno, samo še povečala na vse ostalo.Tako predsednik vlade, kot gospodarski minister že vseskozi pozivata k socialnemu dialogu in pogovoru med trgovinsko zbornico ter sindikati. Mariča Lah iz trgovinske zbornice v tem duhu izpostavlja, da si želi dialoga s sindikati, katerim je že bil poslan tudi predlog novega dogovora. S tem se želijo izogniti poslovnim izpadom in težavam, ki so jih navedli na konferenci. Na odgovor sindaktov še čakajo, pravi Lahova.