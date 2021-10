Tri četrtine obrtnikov letos dvignilo cene, načrtovana dodatna podražitev

V zadnjem letu so svoje cene dvignili trije od štirih obrtnikov, v raziskavi ugotavlja portal primerjam.si. Ta je opravil raziskavo vpliva podaljšanih dobavnih rokov ter višjih cen materialov in energije na cene storitev.

»V raziskavo smo naključno izbrane obrtnike in podjetnike iz vse Slovenije. Poslali smo jim formular z vprašanji o spremembah cen v zadnjem letu ter o spremembah, ki jih načrtujejo v naslednjih treh mesecih. Anketa je trajala od 13. do 20. oktobra 2021, povabilu se je odzvalo 186 mojstrov in podjetnikov,« razlagajo.

Razlog za dražje storitve je rast cen surovin in materialov

Med glavnimi izsledki raziskave je tudi napoved, da bo svoje storitve v naslednjih treh mesecih podražila več kot polovica obrtnikov. Medtem ko o povišanju cen storitev pretirano ne razmišljajo fasaderji, keramičarji, električarji in ponudniki ogrevalnih sistemov, višanje cen načrtujeta dve tretjini gradbincev, vodoinštalaterjev, mizarjev in ponudnikov toplotnih črpalk.

Zvišanje načrtuje največ gradbincev, izvajalci izkopov, vodoinštalaterji, mizarji in ponudniki toplotnih črpalk. FOTO: Igor Mali

Kot glavni razlog za višanje cen storitev, obrtniki po veliki večini navajajo rast cen surovin in materialov, ki jih uporabljajo pri svojem delu, dobra tretjina kot razlog za podražitev navaja višje cene elektrike in goriva. Obenem je dobrih 15 odstotkov takšnih, ki so cene dvignili, ker so tako storili drugi obrtniki v branži.

Slaba četrtina zvišala cene med 20 in 30 odstotkov

Nekateri obrtniki so cene storitev zvišali za 30 odstotkov ali več, vendar gre pri tem za najmanjšo skupino obrtnikov – takih je bilo namreč le osem odstotkov. Vsak četrti obrtnik svojih storitev ni podražil, medtem ko je vsak deseti cene dvignil za manj kot 10 odstotkov.

Glavni razlog za dražje storitve je rast cen surovin in materialov. FOTO: Dejan Karba

Višanje v prihodnjih treh mesecih

Dobra tretjina obrtnikov je cene zvišala za 10 do 20 odstotkov, slaba četrtina je takih, ki so postavili za 20 do 30 odstotkov višje cene.

Ob že navedenem pa več kot polovica obrtnikov napoveduje, da bo v naslednjih treh mesecih dvignilo cene svojih storitev, skupno pa je 40 odstotkov takih, ki bi cene povišali do 20 odstotkov. Zvišanje cen načrtuje največ gradbincev, izvajalcev izkopov, vodoinštalaterjev, mizarjev in ponudnikov toplotnih črpalk; v vseh primerih o višanju cen storitev razmišlja okoli dve tretjini omenjenih obrtnikov.

Za zdaj o višanju cen svojih storitev najmanj razmišljajo fasaderji, keramičarji, električarji in ponudniki ogrevalnih sistemov. Za primerjavo, o povišanju cen svojih storitev razmišlja zgolj 20 odstotkov fasaderjev, 25 odstotkov keramičarjev in električarjev ter nekaj manj kot 30 odstotkov ponudnikov ogrevalnih sistemov.