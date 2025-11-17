  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Švica je vodilni izvozni trg Slovenije. FOTO: Depositphotos
    Švica je vodilni izvozni trg Slovenije. FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    17. 11. 2025 | 10:05
    Tako kot Švica tudi številni drugi trgi kažejo, da je prihodnost slovenskega gospodarstva tesno povezana z mednarodnim okoljem.

    Slovensko gospodarstvo raste, ko se odpira svetu

    Slovenija je majhno, a izvozno močno gospodarstvo, kjer je rast podjetij neposredno povezana z njihovo prisotnostjo na tujih trgih. Domači trg ponuja omejene možnosti za širitev, zato uspešna podjetja že dolgo iščejo nove kupce, vlagatelje in razvojne partnerje zunaj meja. Širitev v tujino ni več vprašanje izbire, temveč dolgoročne poslovne strategije.

    Mednarodni sejmi so ena najučinkovitejših poti za promocijo slovenskih podjetij v tujini in vzpostavljanje novih poslovnih partnerstev. FOTO: SPIRIT Slovenija
    Mednarodni sejmi so ena najučinkovitejših poti za promocijo slovenskih podjetij v tujini in vzpostavljanje novih poslovnih partnerstev. FOTO: SPIRIT Slovenija
    Uspeh na mednarodnih trgih zahteva premišljen pristop, dobre priprave, raziskavo ciljnega trga in ustrezno podporo. Prvi korak je razmislek o tem, ali je izvoz prava izbira, ali ima podjetje zadostne zmogljivosti, kadre, produktno konkurenčnost in finančno stabilnost. Sledi priprava izvoznega načrta, ki mora vključevati analizo ciljnih trgov, oceno stroškov in koristi ter konkretne cilje in kazalnike uspeha. Podjetja, ki k izvozu pristopijo premišljeno, lažje izkoristijo ekonomijo obsega, povečajo stroškovno učinkovitost in dolgoročno gradijo prepoznavnost svoje blagovne znamke v tujini.

    Z dobro pripravo tveganje postane obvladljivo, možnosti za uspeh pa bistveno večje. Prav tu slovenskim podjetjem pomaga sistem strokovne podpore, ki ga omogoča Javna agencija SPIRIT Slovenija s spletno platformo Izvozno okno.

    Podjetja, ki razmišljajo o vstopu na tuje trge, lahko izkoristijo več oblik pomoči javne agencije SPIRIT Slovenija:

    • izvozno svetovanje, pri čemer strokovnjaki pomagajo oceniti pripravljenost podjetja na izvoz, prepoznati prednosti in tveganja ter oblikovati strategijo vstopa na izbrani trg,
    • analize tujih trgov in tržne raziskave, ki omogočajo razumevanje poslovnega okolja, zakonodaje, carinskih režimov in konkurenčnih pogojev,
    • povezovanje z zunanjimi partnerji in vlagatelji, vključno z organizacijo B2B sestankov, gospodarskih delegacij in sejmov,
    • usposabljanja in delavnice, namenjene podjetjem, ki želijo izboljšati svoje izvozne kompetence,
    • ter finančne spodbude za internacionalizacijo, s katerimi podjetja pridobijo finančno podporo za konkretne korake v tujini.
       

    Vse to so orodja, ki podjetjem omogočajo, da se na tuje trge ne podajajo stihijsko, temveč z jasnim načrtom, podporo institucij in razumevanjem globalnih trendov.

    Širitev v tujino prinaša izzive, a hkrati tudi izjemne priložnosti – od višje dodane vrednosti do dostopa do novih tehnologij in znanj, ki krepijo konkurenčnost slovenskega gospodarstva kot celote.

    Večina prihodkov slovenskih podjetij nastaja zunaj meja

    Meje gospodarskih priložnosti se vedno bolj brišejo, zato mednarodna povezanost ni več izbira, ampak nujnost in prav zato postaja širitev na tuje trge ključni dejavnik konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. FOTO: SPIRIT Slovenija
    Meje gospodarskih priložnosti se vedno bolj brišejo, zato mednarodna povezanost ni več izbira, ampak nujnost in prav zato postaja širitev na tuje trge ključni dejavnik konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. FOTO: SPIRIT Slovenija

    Slovenska podjetja ustvarijo več kot tri četrtine svojih prihodkov na tujih trgih, kar jasno kaže, da je izvoz eden ključnih motorjev gospodarske rasti. Zlasti v sektorjih z visoko dodano vrednostjo, kot so avtomobilska industrija, farmacija, IT-storitve in zelene tehnologije, so tuji kupci odločilni za razvoj in inovacije. Kot del skupine MED9, v kateri so poleg Slovenije še druge sredozemske države, pa Slovenija ustvari kar tretjino celotne trgovine z blagom znotraj EU, kar dodatno potrjuje njen močni izvozno-gospodarski značaj in strateško vpetost v evropski trg.

    Domači trg je po obsegu omejen, kar pomeni, da podjetja svoj polni potencial dosežejo šele, ko se povežejo z globalnimi partnerji. Vstop na tuje trge omogoča večjo proizvodno učinkovitost, boljše izkoriščanje znanja ter dostop do investicij in novih tehnologij. Hkrati pa krepi ugled slovenskih podjetij, ki so prepoznana kot zanesljivi, inovativni in prilagodljivi partnerji.

    Tuji trgi pomenijo tudi večjo odpornost – podjetja, ki poslujejo mednarodno, lažje premagujejo gospodarska nihanja, saj ne temeljijo le na enem viru povpraševanja. Izkušnje zadnjih let kažejo, da podjetja, ki so pravočasno diverzificirala svoje trge, dosegajo stabilnejšo rast in višjo dodano vrednost na zaposlenega.

    Zato danes internacionalizacija ne predstavlja več tveganja, temveč je nujen pogoj dolgoročne konkurenčnosti in trajnostnega razvoja slovenskega gospodarstva.

    Strategija rasti: usmerjenost v prednostne trge in globalno konkurenčne panoge

    Uspeh v mednarodnem okolju se začne z dobrim načrtom: podjetja, ki se na izvoz pripravijo strateško, lažje premagujejo izzive. FOTO: Depositphotos
    Uspeh v mednarodnem okolju se začne z dobrim načrtom: podjetja, ki se na izvoz pripravijo strateško, lažje premagujejo izzive. FOTO: Depositphotos

    Uspešna internacionalizacija temelji na jasni strategiji in prepoznavanju prednosti, ki jih lahko Slovenija ponudi svetu. Država v skladu z vladnim programom za spodbujanje internacionalizacije svojo gospodarsko diplomacijo in podporne mehanizme zato usmerja v izbrane prednostne trge – v Švico, Italijo, Nemčijo, Avstrijo, Francijo, na Hrvaško in v ZDA –, kjer obstajajo največje možnosti za rast, sodelovanje in skupne naložbe. Ti trgi niso izbrani naključno, temveč na podlagi analiz gospodarskih tokov, izvozne strukture in tehnoloških trendov, ki določajo, kje ima slovensko znanje največjo konkurenčno prednost.

    Pomemben del te strategije je razvoj panog, ki bodo dolgoročno krojile prihodnost gospodarstva. Med njimi so zeleni prehod, napredna industrija, digitalne tehnologije, pametna mobilnost in ustvarjalne industrije, torej področja, na katerih slovenska podjetja že dosegajo vidne rezultate in mednarodno prepoznavnost.

    Takšna usmeritev prinaša dvojno korist: slovenskim podjetjem omogoča lažji dostop do globalnih partnerjev, vlagateljev in trgov, hkrati pa krepi ugled Slovenije kot zelene, inovativne in tehnološko napredne poslovne destinacije. S kombinacijo gospodarske odprtosti in strateškega fokusa država ustvarja možnosti, da se slovenska podjetja na mednarodnem prizorišču uveljavljajo kot zanesljivi partnerji prihodnosti.

    Slovenija v svetu kot zelena, ustvarjalna in pametna država

    Slovenija se v svetu vse bolj prepoznava kot zelena, ustvarjalna in pametna država, ki svojo konkurenčnost gradi na trajnostnih in inovativnih rešitvah. FOTO: Depositphotos
    Slovenija se v svetu vse bolj prepoznava kot zelena, ustvarjalna in pametna država, ki svojo konkurenčnost gradi na trajnostnih in inovativnih rešitvah. FOTO: Depositphotos

    Slovenija se v mednarodnem prostoru vse bolj prepoznava kot država trajnostnih rešitev, inovativnega znanja in tehnološke naprednosti. Njena konkurenčna prednost ni le v kakovosti izdelkov, temveč predvsem v načinu razmišljanja, v sposobnosti povezovanja znanosti, podjetništva in kreativnosti.

    To identiteto država gradi sistematično skozi nacionalno komunikacijsko kampanjo I feel Slovenia. Green. Creative. Smart., ki jo od leta 2019 vodi Javna agencija SPIRIT Slovenija. Kampanja združuje tri ključne stebre, ki opredeljujejo slovensko gospodarsko zgodbo: zeleno, ustvarjalno in pametno. Del kampanje so tudi izbrana prebojna slovenska podjetja, ki še dodatno krepijo prepoznavnost slovenskega gospodarstva.

    Zeleno pomeni odgovoren odnos do okolja in usmerjenost v prihodnost. Slovenija gradi svojo konkurenčnost na trajnostnih tehnologijah, energetski učinkovitosti in krožnem gospodarstvu. V ospredju so podjetja, ki z inovacijami zmanjšujejo ogljični odtis, razvijajo okolju prijazne materiale in uvajajo rešitve za zeleno mobilnost.

    Ustvarjalno odraža moč slovenskih kreativnih industrij, ki presegajo kulturne okvire in postajajo gonilna sila inovacij. Dizajn, arhitektura, videoigre in digitalne umetnosti vse pogosteje sodelujejo s tehnološkimi podjetji pri razvoju globalno konkurenčnih produktov.

    Pametno pa predstavlja visoko raven tehnološkega razvoja, digitalizacije in raziskovalne odličnosti. Slovenska podjetja uspešno vstopajo na trge z naprednimi rešitvami s področja umetne inteligence, robotike, biotehnologije in informacijske varnosti.

    S tem pristopom Slovenija tujim partnerjem pošilja jasno sporočilo, da ima kot majhna država velike ideje ter da zna povezovati znanje in trajnost v inovativne rešitve. Kampanja I feel Slovenia. Green. Creative. Smart. je vizitka slovenskega gospodarstva, ki v svetu utrjuje podobo države, ki združuje razvoj in odgovornost.

    Podpora, ki odpira vrata svetu

    Javna agencija SPIRIT Slovenija spodbuja razvoj podjetništva ter podpira podjetja na poti do mednarodnega uspeha. FOTO: SPIRIT Slovenija
    Javna agencija SPIRIT Slovenija spodbuja razvoj podjetništva ter podpira podjetja na poti do mednarodnega uspeha. FOTO: SPIRIT Slovenija

    Za uspehom slovenskih podjetij na tujih trgih stoji premišljena strategija, izkušnje in podpora institucij, ki pomagajo pri iskanju novih priložnosti. Ključno vlogo pri tem ima SPIRIT Slovenija, javna agencija, ki skrbi za razvoj podjetništva, internacionalizacijo in privabljanje tujih naložb. 

    Slovenija si je postavila jasen cilj okrepiti svoj položaj v globalni ekonomiji. Javna agencija SPIRIT Slovenija ostaja pri tem ključni partner podjetjem, ki verjamejo, da je rast brez meja mogoča, če se vanjo pogumno usmeriš.

    Naročnik oglasne vsebine je Javna agencija SPIRIT Slovenija

    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Sam Baldwin

    Anglež, ki se je preselil k nam: S Slovenijo imam ljubezensko razmerje

    Anglež Sam Baldwin je okusil življenje v sedmih državah, a nobena ga ni navdušila tako kot Slovenija. O tem piše v knjigi Polhi in kačja slina.
    Urša Izgoršek 15. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Gradec

    Zaradi bombne grožnje zaprt glavni trg

    Razlog je bila grožnja z bombo. To je povzročilo tudi motnje v javnem prometu.
    16. 11. 2025 | 14:07
    Preberite več
    Razdolževanje

    Velik živilski prevzem na Hrvaškem

    Fortenova je po prodaji kmetijske dejavnosti prodala še proizvodnjo.
    16. 11. 2025 | 20:11
    Preberite več
