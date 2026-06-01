Plačujte manj kot danes, izkoristite več

Novi standard postavljajo pametne tehnologije in napredno upravljanje, ki odjemalcem omogočajo bistveno višje prihranke in boljši izkoristek naložbe. Prav to združuje paket Pametna samooskrba. Naložba v povprečno velik paket se začne že pri približno 8000 EUR, kar ob brezobrestnem financiranju pomeni dostopen vstop v samooskrbo.

Paket, ki sta ga razvila GEN-I Sonce in GEN-I, združuje vrhunsko tehnologijo in napredne rešitve za učinkovitejšo rabo energije ter omogoča od 60 do 80 % nižje stroške električne energije.

Izračuni na primeru povprečnega gospodinjstva na samooskrbi kažejo, da je skupni mesečni strošek za elektriko in obrok 10-letnega brezobrestnega odplačevanja nižji od prejšnje položnice samo za elektriko – ta je znašala 169 EUR, po vstopu v paket Pametna samooskrba pa že od 147 EUR mesečno.*

Brezobrestno financiranje kot ključ do dostopnosti

Pomemben del paketa Pametna samooskrba je model brezobrestnega financiranja, ki omogoča, da investicijo odplačujete postopoma in brez dodatnih stroškov. Na voljo so tri možnosti:

5-letno odplačevanje z lastno udeležbo, ki vključuje tudi dodatne ugodnosti, kot sta brezplačno zavarovanje in vzdrževanje,

7-letno odplačevanje z lastno udeležbo ter

​10-letno odplačevanje brez začetnega vložka.

Takšna prilagodljivost omogoča, da se rešitev prilagodi finančnim zmožnostim posameznega gospodinjstva. Model je zasnovan tako, da se strošek mesečnega obroka za odplačevanje paketa in strošek znižanega računa za elektriko pokrivata s prihranki, ki jih sistem ustvarja, oz. je celo nižji od stroška za elektriko, ki ga gospodinjstvo že ima.

Naložba v Pametno samooskrbo ni ločen strošek, temveč del vašega mesečnega izdatka za energijo. Prihranki, ki jih ustvarjate z lastno proizvodnjo in shranjevanjem energije, se neposredno odražajo v nižjih stroških elektrike, s katerimi postopoma odplačujete investicijo. Sistem začne ustvarjati učinke že od prvega dne, po zaključku odplačevanja pa celoten prihranek ostane vam.

Realen primer: družina Zupan

Sončna elektrarna na strehi gospodinjstvu omogoča lastno proizvodnjo električne energije in manjšo odvisnost od cen na trgu. FOTO: GEN-I Sonce

Družina Zupan živi v hiši in letno porabi približno 10.000 kWh električne energije. Ogrevajo se s toplotno črpalko, uporabljajo sodobne naprave in ne želijo prilagajati življenjskega sloga zaradi cen energije.

Odločili so se za paket Pametna samooskrba, ki vsebuje:

sončno elektrarno moči 11 kW ,

moči , baterijski hranilnik kapacitete 9 kWh ,

kapacitete , napredno upravljanje hranilnika,

10 ‑ letno brezobrestno financiranje ,

‑ , skupno vrednost investicije: 8144 EUR.



Njihovi stroški – prej in danes

Pametno upravljanje energije lahko prinese od 60 do 80 odstotkov nižje stroške elektrike. FOTO: GEN-I Sonce

Pred paketom (na mesec) ​ Po paketu Pametna samooskrba (na mesec) Elektrika 169 EUR 51 EUR Obrok investicije - - 96 EUR Skupni mesečni znesek 169 EUR 147 EUR*

* Razlika: –22 EUR na mesec

Paket Pametna samooskrba združuje sončno elektrarno, hranilnik energije in njegovo napredno upravljanje kot celovito rešitev za dom. FOTO: GEN-I Sonce

Pred investicijo so Zupanovi za elektriko plačevali 2030 EUR letno, s paketom Pametna samooskrba pa le še 607 EUR. To pomeni 1416 EUR prihranka na leto oziroma 70 % nižji strošek za elektriko.

Njihov današnji mesečni znesek 147 EUR* vključuje tako strošek elektrike kot tudi obrok 10‑letnega brezobrestnega odplačevanja investicije. Model odplačevanja je zasnovan tako, da mesečni prihranki, ki jih ustvarja paket Pametna samooskrba, v veliki meri pokrivajo višino obroka naložbe.

Družina Zupan tako danes plačuje 22 EUR na mesec manj kot prej, ko so elektriko plačevali brez lastne proizvodnje, hkrati pa že uporablja sončno elektrarno, baterijski hranilnik in napredno upravljanje energije. Ko bo investicija po 10 letih odplačana, bo njihov mesečni strošek še dodatno nižji, saj bo vključeval le močno znižan strošek računa za elektriko.

Ob tem so Zupanovi ob nakupu paketa prejeli tudi 1000 EUR akcijskega popusta za baterijski hranilnik in izkoristili razpoložljivo subvencijo, kar je dodatno znižalo končno vrednost investicije.

Vi proizvajate, mi upravljamo, vi prihranite

Napredno upravljanje hranilnika energije, ki ga izvaja GEN-I, pomeni, da za optimalno delovanje sistema skrbijo strokovnjaki in napredna programska oprema. Ta samodejno odloča, kdaj se baterija polni in prazni, z namenom, da so stroški čim nižji in izkoristek energije čim večji.

Ta vrednost se uporabniku pretvori v fiksni mesečni popust na računu za električno energijo.

Vse na ključ – en partner, ena rešitev

Ena največjih prednosti paketa Pametna samooskrba je, da vključuje vse ključne elemente energetske samooskrbe na enem mestu. GEN-I Sonce poskrbi za celoten proces – od prvega ogleda in svetovanja, priprave personalizirane ponudbe do brezplačne pridobitve soglasij in subvencije, izvedbe in zagona sistema. Uporabnik se tako izogne usklajevanju različnih izvajalcev in administraciji, saj ima celotno rešitev pod enim okriljem. Po postavitvi pa se sodelovanje še ne konča, saj vam GEN-I Sonce nudi dolgoročno poprodajno podporo celotno življenjsko dobo naprav. Njihove storitve so skladne z mednarodnimi standardi kakovosti ISO 9001 in ISO 14001, kar pomeni, da vaše naprave delujejo varno, učinkovito in okolju prijazno, z vso potrebno zaščito pred tveganji, kot je na primer požarna varnost.

Znižajte ceno naložbe s subvencijo in akcijskim popustom

Subvencijo za vas v celoti uredijo strokovnjaki GEN-I Sonca – preverijo pogoje, pripravijo dokumentacijo, oddajo vlogo in spremljajo postopek. Tako se izognete birokraciji, hkrati pa izkoristite vse razpoložljive spodbude, ki znižajo investicijo in skrajšajo vračilno dobo.

Do 30. 6. 2026 pa lahko izkoristite tudi posebno akcijsko ponudbo: ob gradnji sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom prejmete 100 EUR popusta za vsako kWh kapacitete baterije. To pomeni, da na primer pri 10-kWh bateriji prejmete 1000 EUR popusta, pri 15-kWh pa 1500 EUR. Popust velja tako pri enkratnem plačilu kot pri brezobrestnem odplačevanju, zato neposredno vpliva na končno vrednost investicije.

99,99 % nižja cena elektrike do priklopa Če se za paket Pametna samooskrba odločite do konca junija, prejmete poseben akcijski cenik elektrike 99,99 % nižja cena elektrike do priklopa sončne elektrarne (oz. najpozneje do 31. 8. 2026). To pomeni, da prihranite že v času čakanja na izvedbo – še preden vaša elektrarna začne proizvajati energijo.

