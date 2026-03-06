Tri državne družbe so primerne za prvo javno ponudbo (VIDEO)

Država je tri družbe, Savo Turizem, Istrabenz Turizem in Mladinsko knjigo založbo, opredelila kot pomembne. To pomeni, da bo zdržala četrtinski lastniški delež plus eno delnico. Te tri družbe so kandidatke za prvo javno prodajo delnic oziroma IPO (prvo javno ponudbo), je v intervjuju, ki bo v celoti objavljen v Sobotni prilogi Dela povedal minister za finance Klemen Boštjančič.

Ta teden ja na borzi začela kotirati zavarovalna družba Vzajemna, danes so zaživeli tudi individualni naložbeni računi (INR). Ljubljanska borza je v zadnjih treh letih zelo zrasla. Se zdi, da je premalo izdajateljev, ki so na borzi? Z INR se bo to še stopnjevalo. Ali se zavzemate, za kakšno dodatno kotacijo? »Ljubljanska borza ima v svetovnem merilu enega najbolj rastočih indeksov. Plitkost trga pa je težava. Vesel sem uvrstitve zavarovalnice Vzajemne na borzo. To je zelo zanimiv vrednostni papir, kar pa seveda ni dovolj. V okviru razvoja kapitalskega trga je nujno, da se na trg uvrsti čim več družb. Večina vrednostnih papirjev, s katerimi se zdaj trguje, je v večinskem ali manjšinskem lastništvu države. Želel bi si precej aktivnejše vloge tudi zasebnih družb. Veliko družb bi lahko na ta način prišlo do svežega kapitala. Tudi glede tega smo pri gospodarskih družbah podpovprečno pismeni, morda tudi podpovprečno ambiciozni,« je povedal Boštjančič.

Kdo so državni kandidati

Uvrstitve delnic na Ljubljansko borzo so redke. Zadnja družba je bila turistična agencija Relax, ki je začela kotirati junija leta 2024. Še prej, leta 2022 je na borzo prišla nepremičninska družba Equinox, ki ima v lasti več ljubljanskih hotelov in poslovnih nepremičnin. Del poslovne javnosti na borzi pričakuje večja državna podjetja, denimo energetska ali pa uvrstitev na borzo elektrodistribucijskih podjetij, ki že imajo delno zasebne lastnike.

»Velikokrat slišim, da družbe ne gredo na borzo, ker se bojijo kontrole ali prevzema vzvodov upravljanja. Rešitev je, da se uvrsti samo manjšinski del podjetij. Izpolnjevanje regulatornih zahtev seveda ni poceni, po drugi strani pa se zaupanje v družbe, ki kotirajo, poveča. Kritičen sem do zasebnega sektorja, ki se za to ne odloča. Podpiram pa tiste zasebnike, ki so se v zadnjih letih za to odločili, denimo družbi Relax in Equinox.

Tudi država ima še vedno velik delež v gospodarskih družbah. Vidim kar nekaj družb, ki so primerne za uvrstitev na borzo. Z zadnjo strategijo smo določili, naslednje tri naložbe, ki so klasificirane kot pomembne, država bo obdržala 25 odstotkov plus eno delnico. Te družbe so primerne za IPO. To sta dve največji turistični družbi v Sloveniji. To sta Sava, d. d., oziroma njena hčerinska družba Sava Turizem in družba Istrabenz Turizem. Tretja pa je Mladinska knjiga založba. Verjamem, da so vse te družbe primerne za organiziran trg kapitala. Verjamem, da bi Slovenci vanje vložili del denarja,« je še povedal Boštjančič. V celotnem intervjuju v Sobotni prilogi bo minister odgovarjal tudi na vprašanja o davkih, razvoju javnih financ in področjih, v katera država vlaga.