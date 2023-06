Tri preproste rešitve za uspeh vašega posla

Da bo pot do uspeha lažja, je Telekom Slovenije za podjetnike pripravil poseben paket, v katerem dobite kar tri brezplačne rešitve.

Prva rešitev: Prednostna obravnava – pomoč takrat, ko jo najbolj potrebujete

Kot podjetnik ste specialist na svojem področju, pa naj bo to obdelava lesa, računovodstvo, digitalni marketing, frizerstvo ali kaj drugega; nesmiselno pa je pričakovati, da boste tudi specialist za reševanje najrazličnejših težav, ki vam jih lahko povzročijo elektronske naprave. Tehnične težave se večinoma pojavijo nepričakovano in pogosto v najmanj primernem trenutku. Da bo vaše delo tudi v takšnih trenutkih čim prej steklo po ustaljenih tirnicah, je tukaj rešitev Prednostna obravnava. V Telekomu Slovenije so jo zasnovali z mislijo na vas in vaš posel, saj se zavedajo, kako pomembno je, da vam ob kakršnih koli težavah pri delovanju naprav na pomoč priskočijo strokovnjaki, ki hitro poskrbijo, da te ne bodo vplivale na vaše poslovanje.

Prednostna obravnava zagotavlja, da se boste čim prej vrnili k ustaljenemu poslovanju, če se boste znašli v težavah z računalniki, tiskalniki in drugimi napravami, ki jih uporabljate pri delu.

FOTO: GettyImages

Druga rešitev: Turbo WiFi – hitra in zanesljiva internetna povezava v vsakem kotičku vašega doma ali pisarne

Če delo opravljate od doma, vam priporočamo uporabo rešitve Turbo WiFi. Omogoča vam, da omrežje ločite na domačo in službeno uporabo, s čimer dosežete večje hitrosti interneta, celo do 1,3 Gbit/s. S tem se izognete morebitnim težavam z zmogljivostjo omrežja, ki bi lahko vplivale na vaše poslovne dejavnosti. Če pa imate razgiban poslovni prostor z večjo površino, veste, da je internetna povezava na nekaterih delih lahko šibka ali celo neobstoječa. Turbo WiFi bo poskrbel za hitro in stabilno internetno povezavo v pisarnah, sejnih sobah, na hodniku in celo v skladišču, kar pomeni, da boste lahko povsod hitro in brez težav dostopali do vseh potrebnih informacij, spletnih strani in storitev.

Tretja rešitev: Brezplačni klici po Sloveniji – povezovanje z vašimi strankami brez dodatnih stroškov

Komunikacija s strankami je nepogrešljiv del vsakega posla. Telekom Slovenije zato podjetnikom podarja dve IP-številki, s katerima lahko brezplačno komunicirate s svojimi strankami, ne glede na to, katero omrežje uporabljajo.

FOTO: Telekom Slovenije

Vse rešitve na enem mestu: Paket Net Vse tri rešitve so brezplačne za podjetnike, ki boste sklenili paket Net, v katerem dobite internet s hitrostjo do 350/40 Mbit/s. Ta je novim naročnikom na voljo po enotni ceni 22,95 €/mesec* – in to za celo leto. Če ima vaš posel še kakšen izziv, vam bodo strokovnjaki Telekoma Slovenije pomagali poiskati dodatne rešitve, ki bodo vašemu poslu na široko odprle pot do uspeha.

* Novim poslovnim naročnikom fiksnih paketov NEO A, NEO B, NEO C, Net ter NEO TV in obstoječim poslovnim naročnikom, ki prehajajo na fiksne pakete (NEO A, NEO B, NEO C, Net, NEO TV) in ki v obdobju od 1. 5. 2023 do 31. 8. 2023 naročijo katero od navedenih storitev, pripada 100 % popusta za naročnino te storitve za obdobje 12 mesecev brez vezave. Po pretečenem 12-mesečnem brezplačnem obdobju se storitve začnejo zaračunavati po takrat veljavnem ceniku. Ugodnost ne velja za fizične osebe. Ugodnost na Poslovni telefoniji velja za največ dve telefonski številki. Ugodnost se ne izključuje za posamezno storitev, torej naročnik lahko naroči samo eno izmed storitev ali pa vse tri naenkrat ali pa naroči posamezno storitev postopoma. Cene so v EUR brez DDV in zaokrožene na dve decimalki. Za več informacij o prodajni ponudbi obiščite www.telekom.si, prodajno mesto Telekoma Slovenije ali pokličite 080 70 70. Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana

Naročnik oglasne vsebine je Telekom Slovenije