Trideset let kapitalskega trga

inso direktorji štirih obdobij ljubljanske borze v 30 letih obstoja, vsak je tej instituciji vtisnil svoj pečat. Prvi predsednik uprave Ljubljanske borze je bil Draško Veselinovič. »Ko sem bil spomladi 1989 imenovan za vodjo projekta, nisem imel še niti 30 let,« je dejal. Borza je bila takrat nekaj novega, mladostnega, energijskega, je nanizal in dodal: »Verjeli smo v nekaj novega, boljšega ter v to, da delamo nekaj pomembnega.«Sedanji direktor Aleš Ipavec je povedal »Opažamo, da podjetja sploh ne vedo, kakšne možnosti imajo na trgu,« je poveda in dodal, da si močno prizadevajo za preobrnitev trendov. Sam veliko odgovornost za trenutno stanje vidi v državi. Ljubljanska borza je od svoje ustanovitve tudi dvakrat zamenjala tujega lastnika. Junija 2008 je 80,01-odstotni delež kupila Dunajska borza oziroma skupina CEESEG, ki združuje dunajsko in praško borzo, konec leta 2015 pa je prešla v 100-odstotno last sedanje lastnice - Zagrebške borze.