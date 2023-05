Triglav po zamrznitvi cene zavarovanja napoveduje vsaj četrtino nižji dobiček

V nadaljevanju preberite:

Uredba vlade, s katero je zamrznila ceno dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, povzroča največji slovenski zavarovalnici škodo, ki bi lahko letos načrtovani dobiček skupine znižala za okoli 25 do 40 odstotkov, obvešča vlagatelje družba na portalu Seonet. Kaj to pomeni za delničarje družbe in zavarovance? Lahko ukinjanje vpliva tudi na pokojnine?