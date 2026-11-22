Skupina Triglav je v prvih devetih mesecih leta 2026 kljub večjim škodam ustvarila 119,1 milijona evrov čistega dobička, približno toliko kot v istem obdobju lani. Dobiček pred davki se je povečal za dva odstotka na 146,3 milijona evrov, za prav toliko je zrasel tudi celotni obseg poslovanja, ki je dosegel 1,8 milijarde evrov. K stabilnemu rezultatu so prispevali premoženjska in življenjska zavarovanja, boljši naložbeni izid ter upravljanje premoženja. Uprava je potrdila letošnjo napoved od 170 do 190 milijonov evrov dobička pred davki.

Leto je bilo za zavarovalnice škodno zahtevnejše. Dvanajst večjih naravnih dogodkov je Triglavu povzročilo za 40,8 milijona evrov škod, v istem obdobju lani pa so te znašale 26,5 milijona evrov. Kombinirani količnik se je z 91,3 odstotka zvišal na 94,6 odstotka in ostal blizu celoletnega načrta okoli 95 odstotkov. Del pritiska višjih škod je ublažila stroškovna učinkovitost. Odhodkovni količnik se je izboljšal za 1,2 odstotne točke na 26 odstotkov.

Največ dobička skupini še vedno prinašajo premoženjska zavarovanja. V tem segmentu je Triglav ustvaril 93,2 milijona evrov dobička pred davki, pri življenjskih zavarovanjih pa 20,5 milijona evrov. V obeh segmentih je bil dobiček za šest odstotkov višji kot pred letom. Mednarodno razsežnost skupine dobro ponazarja aktivno pozavarovanje, prek katerega Triglav prevzema del tveganj drugih zavarovalnic po svetu. Obseg tega posla je povečal za šest odstotkov na 296,1 milijona evrov, kar predstavlja 16 odstotkov celotnega obsega poslovanja skupine. Pozavarovanje je tudi ob večjih škodah prispevalo 21 milijonov evrov dobička pred davki, leto prej 26,8 milijona. Skupno Triglav zunaj Slovenije ustvari že 54 odstotkov posla.

Pri letošnjih rezultatih se dobro vidi tudi prispevek naložbene dejavnosti in upravljanja premoženja. Naložbeni izid skupine se je izboljšal za 26 odstotkov na 41,8 milijona evrov. Pri upravljanju premoženja je dobiček pred davki zrasel za 36 odstotkov na 16,1 milijona evrov, sredstva v upravljanju pa so se od začetka leta povečala za desetino na 6,9 milijarde evrov. Skupina priložnosti za dolgoročno rast vidi tudi v zdravstvu. V tem segmentu je premijo povečala za četrtino in izkazala 4,6 milijona evrov izgube pred davki. Z dogovorom o nakupu 49-odstotnega deleža hrvaške skupine Arsano Medical Group želi tesneje povezati zdravstvena zavarovanja z izvajanjem zdravstvenih storitev.

Triglav namerava v obdobju od leta 2025 do leta 2030 izplačati okoli 400 milijonov evrov dividend. FOTO: arhiv Dela

Do leta 2030 želi Triglav ustvariti od 250 do 300 milijonov evrov letnega dobička pred davki ob celotnem obsegu poslovanja med 2,5 in tremi milijardami evrov. Strategija predvideva kombinirani količnik pod 95 odstotki in povečanje sredstev v upravljanju na več kot deset milijard evrov. Načrt za leto 2027 daje tem ciljem konkretno vmesno merilo. Uprava ob približno 2,4 milijarde evrov obsega poslovanja načrtuje od 200 do 220 milijonov evrov dobička pred davki. Če primerjamo sredini napovedi za letošnje in prihodnje leto, to pomeni 30 milijonov evrov oziroma približno 17 odstotkov več dobička ob podobnem obsegu posla.

Za delničarje je pomemben del strategije tudi dividenda. Triglav namerava v obdobju od leta 2025 do leta 2030 izplačati okoli 400 milijonov evrov dividend. V prvih dveh letih je izplačal že 132 milijonov evrov, približno tretjino načrtovanega zneska, letošnja dividenda pa je znašala tri evre na delnico. Takšno politiko podpira trdna kapitalska osnova. Kapitalska ustreznost ostaja v ciljnem razponu od 200 do 250 odstotkov, donosnost kapitala na letni ravni pa je v prvih devetih mesecih znašala 14,9 odstotka. S&P in AM Best sta potrdila bonitetni oceni A+ oziroma A, obe s stabilnimi obeti.

Pri sami delnici vidim dodatno priložnost v povečanju prostega obtoka. V njem je približno 6,6 milijona od skupno 22,71 milijona delnic oziroma 29 odstotkov. Za večjega institucionalnega vlagatelja je poleg poslovanja in dividende pomembno tudi, ali lahko na borzi kupi ali proda dovolj velik paket delnic brez večjega vpliva na tečaj. Omejena likvidnost je po moji oceni eden od razlogov za nižje vrednotenje Triglava v primerjavi s sorodnimi evropskimi zavarovalnicami. Država bi z delno prodajo deleža lahko ohranila večinsko lastništvo in hkrati povečala število delnic, dostopnih vlagateljem. Odločitev je v rokah lastnika, njena izvedba pa bi lahko povečala zanimanje tujih institucionalnih vlagateljev in prispevala k zmanjšanju diskonta.

Letošnjih devet mesecev je pokazalo, da lahko Triglav tudi ob večjih naravnih škodah ohrani dobiček. Za prihodnje leto bo zame najpomembneje, ali se bo ob primerljivem obsegu poslovanja približal 210 milijonom evrov dobička pred davki. S tem bi delničarji dobili oprijemljivo potrditev, da skupina napreduje proti ciljem za leto 2030.