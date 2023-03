Triglav predlaga 2,5 evra dividende

Zavarovalnica Triglav bo delničarjem letos ponovno ponudila 2,5 evra bruto dividende na delnico. Toliko je največja slovenska zavarovalnica izplačevala tudi že med leti 2015 in 2019. Triglav s tem zasleduje srednjeročno politiko delitve dobička.

Če bodo delničarji potrdili predlog, bo za dividende izplačano 56,8 milijona evrov, kar je dobra polovica lanskega čistega dobička.

»Veseli nas, da lahko predlagamo delničarjem dividendo, ki je atraktivna, ob tem pa njeno izplačilo Skupini Triglav omogoča srednjeročno vzdržno finančno stabilnost, nadaljnjo rast in razvoj,« komentira predlog izplačila predsednik uprave Andrej Slapar.

Lani je delničarjem zaradi omejitev izplačil v času epidemije ponudila zvišano dividendo 3,7 evra bruto na delnico, predlani pa je bilo, zaradi omejitev delničarjem izplačano 1,7 evra bruto dividende na delnico. Leta 2020 Zavarovalnica Triglav podobno kot tudi druge finančne ustanove ne smela deliti dobička med delničarje. Skupščina družbe bo predvidoma 6. junija.

Finančni trgi ustavili rast dobička

Zavarovalnica Triglav je lani ustvarila 110 milijonov evrov čistega dobička, kar je dva odstotka manj kot predlanskim. Kosmate premije so se lani povečale za devet odstotkov in dosegle 1,48 milijarde evrov. Skupina je dosegla rast premij na vseh trgih in v vseh segmentih poslovanja. Zastoj rasti dobička je posledica povečanega števila škodnih dogodkov, vključno z nekaj večjimi škodnimi primeri, ter neugodnih gibanj na finančnih trgih.

Že prejšnji teden je predlog dividende razkrila tudi druga največja zavarovalnica v Sloveniji Sava Re, ki bo ponudila izplačilo dobrih 40 odstotkov lanskega dobička. Delničarjem bo tako ponudila 1,6 evra bruto dividende na delnico, kar je 10 centov več kot je bilo izplačano lani.