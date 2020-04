Triglav pričakuje nižji dobiček in premije

Ljubljana – Zavarovalnica Triglav zaradi posledic pandemije koronavirusa letos pričakuje 10 do 25 odstotkov nižji dobiček pred obdavčitvijo, kot so načrtovali, in tri do petodstotno nižjo zavarovalno premijo, so sporočili iz družbe. Zavarovalnica še ocenjuje, da bo učinek na kapitalsko ustreznost skupine ob koncu leta 2020 njeno znižanje med 15 in 30 odstotnih točk. Napovedano poslabšanje gospodarskih razmer ter zastoj aktivnosti v proizvodnem in storitvenem sektorju v Sloveniji in regiji bodo vplivali na zavarovalno-tehnični del poslovanja skupine Triglav. Ocenjujejo, da je, glede na načrt v tem segmentu, verjetno znižanje obsega premije avtomobilskih zavarovanj predvsem zaradi manjše prodaje novih vozil, odjav obstoječih vozil in oženja kritij. Zaradi manjše gospodarske aktivnosti je verjetno znižanje premije življenjskih zavarovanj ter premije ožjih premoženjskih, kreditnih in zavarovanj splošne odgovornosti ter manjše povpraševanje po turističnih zavarovanjih, še menijo v Triglavu.Zavarovalnica je letos načrtovala med 95 in 105 milijoni evrov dobička pred obdavčitvijo, ki naj bi bil zdaj nižji za desetino do četrtino. Načrtovali so tudi za 1,2 milijarde evrov zavarovalnih premij, ki jih bo manj za tri do pet odstotkov.Kot navajajo, so v oceni učinkov upoštevane nižje investicije in nižji stroški poslovanja. »Skupina ocenjuje, da je njen zavarovalni in naložbeni portfelj dovolj odporen in kapitalska pozicija ustrezna, da se lahko uspešno sooča s povečanimi tveganji, ki izhajajo iz razmer pandemije COVID-19,« sporočajo.