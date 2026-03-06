Triglav s skokom premij, a zmerno rastjo dobička

Čisti dobiček največje slovenske zavarovalnice se je lani povečal za štiri odstotke.

Zavarovalnica Triglav je lani ustvarila 136,7 milijona evrov čistega dobička, kar je štiri odstotke več kot leto pred tem. Obseg poslovanja se je zaradi novih poslov na italijanskem trgu povečal za 49 odstotkov in lani dosegel 2,561 milijarde evrov. Ob izključitvi teh poslov je organska rast obsega poslovanja znašala devet odstotkov, je razvidno iz predstavitve poslovanja največje slovenske zavarovalnice. Med prihodki so se zbrane kosmate zavarovalne premije lani povzpele za 53 odstotkov in dosegle 2,475 milijarde evrov. Skupina na italijanskem trgu trži avtomobilska zavarovanja, ki spadajo med premoženjska zavarovanja. V segmentu premoženjskih zavarovanj je tako Zavarovalnica Triglav lani zbrala 2,09 milijarde evrov kosmatih zavarovalnih premij, kar je 64 odstotkov več kot predlani. ...