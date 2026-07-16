  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Triglav vstopa v lastništvo hrvaške zdravstvene skupine

    Zavarovalnica Triglav je podpisala pogodbo o nakupu 49-odstotnega deleža v enem od vodilnih zasebnih ponudnikov zdravstvenih storitev na Hrvaškem.
    bsa/triglav Foto
    Galerija
    bsa/triglav Foto
    Maja Grgič
    16. 7. 2026 | 09:10
    16. 7. 2026 | 09:26
    3:47
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Zavarovalnica Triglav je podpisala pogodbo o nakupu 49-odstotnega deleža v hrvaški skupini Arsano Medical Group, enem od vodilnih zasebnih ponudnikov zdravstvenih storitev na Hrvaškem. Prodajalec deleža je družba ASEF Holdco SARL, naložbeno podjetje sklada Adriatic Structured Equity Fund (ASEF SCSp), ki ga upravlja družba Provectus Capital Partners. Po zaključku transakcije bo ASEF Holdco ostal večinski lastnik skupine. Posel pa bo sklenjen, po pridobitvi soglasij pristojnih organov za varstvo konkurence.

    image_alt
    Skladi prevzemajo zasebno zdravstvo tako na Hrvaškem kot v Sloveniji

    Triglav skladno s svojimi strateškimi ambicijami išče priložnosti za nadgradnjo svojega poslovanja, kar vključuje tudi možnost zgraditve ekosistemov v regiji Adria, ki povezujejo zavarovalniške storitve in izvajalce teh storitev, so sporočili iz Triglava. Arsano Medical Group trenutno združuje sedem poliklinik in specialističnih bolnišnic na Hrvaškem, zaposluje več kot 400 strokovnjakov in na leto oskrbi več kot 80.000 pacientov, v Triglavu pa pojasnjujejo, da je cilj nadaljnja rast družbe.

    Rast prihodkov

    ASEF Holdco SARL podpira razvoj Arsano Medical Group že od prve naložbe sklada v Polikliniko Aviva leta 2021, ko je skupaj z vodstvom začel graditi Arsano v vodilno hrvaško zasebno zdravstveno skupino. V času njegovega lastništva so se prihodki te skupine povečali s treh milijonov evrov na približno 30 milijonov evrov, in sicer s kombinacijo prevzemov, operativne integracije in organske rasti.

    Ob zaključku transakcije bo Skupina Triglav pridobila 49-odstotni delež v skupini Arsano Medical Group ter bo ob družbi Provectus Capital Partners pomemben strateški partner pri njenem nadaljnjem razvoju.

    Andrej Slapar FOTO: Dokumentacija Dela
    Andrej Slapar FOTO: Dokumentacija Dela

    »Arsano Medical Group je v zadnjih letih pokazala, da zna uspešno povezovati zdravstveno odličnost in podjetniško dinamiko. Veseli nas, da postajamo njen solastnik in bomo lahko skupaj s partnerjema, družbo zasebnega kapitala Provectus Capital Partners in vodstvom Arsano Medical Group, podpirali nadaljnjo rast te skupine in s tem soustvarjali nove priložnosti za krepitev kakovostnih zasebnih zdravstvenih storitev v korist pacientov in zavarovancev,« je dejal predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar.

    Nova faza razvoja

    Vodilni partner družbe Provectus Capital Partners Igor Čičak je dejal, da ta transakcija predstavlja pomemben mejnik na tej poti in začetek nove faze razvoja Arsano Medical Group: »Zadovoljni smo, da lahko kot družbenika pozdravimo Triglav, katerega strokovno znanje dopolnjuje zmogljivosti, razvite znotraj skupine Arsano. Kot večinski družbenik se veselimo sodelovanja s Triglavom pri podpiranju dolgoročne rasti skupine Arsano.«

    Izvršni direktor Arsano Medical Group Boris Rivić pa je poudaril, da je v zadnjih petih letih Arsano Medical Group zrasla iz ene same poliklinike v vodilno zasebno zdravstveno skupino na Hrvaškem. »Ta napredek je bil mogoč zaradi predanosti naših zdravstvenih strokovnjakov in zaposlenih ter podpore družbe Provectus kot dolgoročnega partnerja,« je dodal.

    Kot smo poročali, v zadnji letih tako na hrvaškem kot slovenskem trgu poteka živahna konsolidacija zasebnih zdravstvenih podjetij. Kupci so poleg zavarovalnic tudi investicijski skladi.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ureditev dobičkov koncesionarjev ustavno skladna

    Zdravstvo: Ustavno sodišče dalo prednost javnemu interesu in odločilo drugače kot leta 2018. Interventni zakon odpravlja omejitev.
    Barbara Hočevar 13. 7. 2026 | 16:20
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenski sklad vstopa v lastništvo hrvaške zobozdravstvene skupine

    Slovenski in hrvaški sklad skupaj gradita vodilno zobozdravstveno platformo v regiji.
    Maja Grgič 19. 6. 2026 | 09:45
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prevzemi

    Advance Capital Partners prevzema športno-zabaviščni park Woop!

    Industrija zabave in prostočasnih aktivnosti sodi med najhitreje rastoče panoge.
    Janez Tomažič 16. 6. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Slovenska katoliška cerkev se je znašla v nasprotju s papežem (VIDEO)

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o katoliški cerkvi, oboroževanju, slovenski desnici in umetni inteligenci.
    15. 7. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je Urška Bačovnik Janša nova Melania Trump?

    Soproga slovenskega premiera je na vojaški paradi ob dnevu Bastilje v Parizu pritegnila veliko pozornosti v beli kreaciji.
    15. 7. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Mladi in gore

    Kako navdušiti otroka za hribe? Mama štirih otrok prisega na eno pravilo

    Pri obis­kovanju gora z otroki na prvem mestu ne sme biti cilj, ampak doživetje in predvsem varnost.
    Simona Bandur 15. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Skladi prevzemajo zasebno zdravstvo tako na Hrvaškem kot v Sloveniji

    Zasebni skladi prevzemajo donosne ponudnike zdravstvenih in diagnostičnih storitev. Koga vse?
    Maja Grgič 15. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    INVESTICIJE

    Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    14. 7. 2026 | 07:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

    Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
    Promo Delo 10. 7. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

    Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
    15. 7. 2026 | 10:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

    Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
    13. 7. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Svet kibernetske varnosti na zgodovinski prelomnici

    Kibernetska varnost je po novem odgovornost vodstva, ne le IT. Dejstvo je, da podjetja vseh svojih sistemov nimajo pod nadzorom.
    Miran Varga 16. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Najemni poslovni prostori

    Nove pisarne dvigujejo merila na trgu

    Kakovost mikrookolja je vse pomembnejši kriterij za najem poslovnih prostorov, starejši objekti bodo brez urejenega prezračevanja težko konkurenčni.
    Milka Bizovičar 16. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dodatno zdravstveno zavarovanje

    Ljudje iščejo predvsem hitro pot do diagnoze

    Pri sklepanju dodatnega zdravstvenega zavarovanja se je treba pogovoriti s svetovalcem in seznaniti s pogoji koriščenja.
    Milka Bizovičar 15. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sponzorstvo

    Povezujejo jih športna kultura, slovenski ponos in ekipni duh

    Pivovarna Laško Union bo tudi prihodnja štiri leta podpirala slovensko košarko in sodelovala v projektu EuroBasket 2029.
    Milka Bizovičar 15. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Zavarovalnica Triglavzdravstvena podjetjaArsano Medical Group

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Hrvaška

    Branka Đurića - Đura novi režim na meji spominja na fašizem

    Njegova objava je sprožila številne odzive uporabnikov družbenih omrežij.
    16. 7. 2026 | 10:48
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Iz športnega v modni svet

    Erling Haaland: moderni viking, ki osvaja svet in modno industrijo

    Modni kritiki so ga poimenovali za enega najbolj glamuroznih nogometašev današnjega časa.
    16. 7. 2026 | 10:28
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Nolanova Odiseja od danes tudi v slovenskih kinematografih

    Težko pričakovani zgodovinsko-mitološki spektakel je že mesece pred premiero povzročil burne odzive, prve kritike navdušene.
    Vesna Milek 16. 7. 2026 | 10:15
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Razno
    Kulturni utrip

    (FESTIVALI) Kam po kulturo do konca poletja

    Izbor umetniških doživetij od antičnega Epidavra pa vse do portugalskega hribčka ob španski meji s postankom ob naj petih v Sloveniji.
    Nina Gostiša 16. 7. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    Eden najlepših izletov tik čez mejo

    Osem kilometrov dolga krožna pot, ki jo domačini poznajo kot Strada Napoleonica in povezuje Opčine in vas Prosek.
    16. 7. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Nolanova Odiseja od danes tudi v slovenskih kinematografih

    Težko pričakovani zgodovinsko-mitološki spektakel je že mesece pred premiero povzročil burne odzive, prve kritike navdušene.
    Vesna Milek 16. 7. 2026 | 10:15
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Razno
    Kulturni utrip

    (FESTIVALI) Kam po kulturo do konca poletja

    Izbor umetniških doživetij od antičnega Epidavra pa vse do portugalskega hribčka ob španski meji s postankom ob naj petih v Sloveniji.
    Nina Gostiša 16. 7. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    Eden najlepših izletov tik čez mejo

    Osem kilometrov dolga krožna pot, ki jo domačini poznajo kot Strada Napoleonica in povezuje Opčine in vas Prosek.
    16. 7. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Skladnost še ne pomeni pripravljenosti – bi preživeli prvi val napada?

    Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
    15. 7. 2026 | 10:57
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

    Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
    13. 7. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

    Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
    13. 7. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na morje s slovensko inovacijo

    BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
    15. 7. 2026 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

    Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
    Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Razno
    PRIHODNOST

    Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

    Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
    15. 7. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Njihovo delo opazimo šele, ko zmanjka elektrike

    Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
    Promo Delo 10. 7. 2026 | 11:09
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo