Triglav vstopa v lastništvo hrvaške zdravstvene skupine

Zavarovalnica Triglav je podpisala pogodbo o nakupu 49-odstotnega deleža v hrvaški skupini Arsano Medical Group, enem od vodilnih zasebnih ponudnikov zdravstvenih storitev na Hrvaškem. Prodajalec deleža je družba ASEF Holdco SARL, naložbeno podjetje sklada Adriatic Structured Equity Fund (ASEF SCSp), ki ga upravlja družba Provectus Capital Partners. Po zaključku transakcije bo ASEF Holdco ostal večinski lastnik skupine. Posel pa bo sklenjen, po pridobitvi soglasij pristojnih organov za varstvo konkurence.

Triglav skladno s svojimi strateškimi ambicijami išče priložnosti za nadgradnjo svojega poslovanja, kar vključuje tudi možnost zgraditve ekosistemov v regiji Adria, ki povezujejo zavarovalniške storitve in izvajalce teh storitev, so sporočili iz Triglava. Arsano Medical Group trenutno združuje sedem poliklinik in specialističnih bolnišnic na Hrvaškem, zaposluje več kot 400 strokovnjakov in na leto oskrbi več kot 80.000 pacientov, v Triglavu pa pojasnjujejo, da je cilj nadaljnja rast družbe.

Rast prihodkov

ASEF Holdco SARL podpira razvoj Arsano Medical Group že od prve naložbe sklada v Polikliniko Aviva leta 2021, ko je skupaj z vodstvom začel graditi Arsano v vodilno hrvaško zasebno zdravstveno skupino. V času njegovega lastništva so se prihodki te skupine povečali s treh milijonov evrov na približno 30 milijonov evrov, in sicer s kombinacijo prevzemov, operativne integracije in organske rasti.

Ob zaključku transakcije bo Skupina Triglav pridobila 49-odstotni delež v skupini Arsano Medical Group ter bo ob družbi Provectus Capital Partners pomemben strateški partner pri njenem nadaljnjem razvoju.

Andrej Slapar FOTO: Dokumentacija Dela

»Arsano Medical Group je v zadnjih letih pokazala, da zna uspešno povezovati zdravstveno odličnost in podjetniško dinamiko. Veseli nas, da postajamo njen solastnik in bomo lahko skupaj s partnerjema, družbo zasebnega kapitala Provectus Capital Partners in vodstvom Arsano Medical Group, podpirali nadaljnjo rast te skupine in s tem soustvarjali nove priložnosti za krepitev kakovostnih zasebnih zdravstvenih storitev v korist pacientov in zavarovancev,« je dejal predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar.

Nova faza razvoja

Vodilni partner družbe Provectus Capital Partners Igor Čičak je dejal, da ta transakcija predstavlja pomemben mejnik na tej poti in začetek nove faze razvoja Arsano Medical Group: »Zadovoljni smo, da lahko kot družbenika pozdravimo Triglav, katerega strokovno znanje dopolnjuje zmogljivosti, razvite znotraj skupine Arsano. Kot večinski družbenik se veselimo sodelovanja s Triglavom pri podpiranju dolgoročne rasti skupine Arsano.«

Izvršni direktor Arsano Medical Group Boris Rivić pa je poudaril, da je v zadnjih petih letih Arsano Medical Group zrasla iz ene same poliklinike v vodilno zasebno zdravstveno skupino na Hrvaškem. »Ta napredek je bil mogoč zaradi predanosti naših zdravstvenih strokovnjakov in zaposlenih ter podpore družbe Provectus kot dolgoročnega partnerja,« je dodal.

Kot smo poročali, v zadnji letih tako na hrvaškem kot slovenskem trgu poteka živahna konsolidacija zasebnih zdravstvenih podjetij. Kupci so poleg zavarovalnic tudi investicijski skladi.