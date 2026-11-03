Trije posli z delnicami Krke, vredni skoraj pet milijonov evrov

Današnji trgovalni dan na Ljubljanski borzi je bil precej miren, če sodimo po indeksu SBITOP. Vrednost je upadla za 0,03 odstotka in je dobrih 50 točk oddaljena od vrednosti 3000. Med delnicami izpostavljamo Krko. Z delnicami novomeškega farmacevta je bilo sklenjenih za kar 5,86 milijona evrov poslov (celotnega prometa na borzi je bilo za 7,4 milijona evrov), kar je največji dnevni promet z delnicami farmacevta v zadnjem letu. Več ga je bilo nazadnje 10. oktobra 2025, ko je znašal 6,61 milijona evrov (poslov s svežnji nismo upoštevali). Med današnjimi posli izstopajo trije, na katere odpade 4,87 milijona evrov dnevnega prometa (ti trije posli predstavljajo več kot 83 odstotkov današnjega prometa z delnicami Krke). Malo pred 10. uro zjutraj je lastnika v poslu, vrednem 2,48 milijona evrov, ...