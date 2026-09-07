Trije trgovci z dobičkom, Tuš globoko v minusu

Čeprav se živilski trgovci pogosto pritožujejo nad neugodnimi poslovnimi pogoji pri nas, jim vendarle ne gre tako slabo. Danes objavljeni podatki kažejo, da so lani trije največji trgovci poslovali z dobičkom. Izjema je Tuš, ki je še v procesu prestrukturiranja in je leto sklenil z izgubo.

Spar Slovenija je med živilskimi trgovci lani ustvaril najvišje prihodke, in sicer 1,261 milijarde evrov, kar je 7,4 odstotka več kot leto prej. Čisti dobiček je znašal 12,2 milijona evrov. Glede na leto 2024 se je število nakupov povečalo za 2,6 odstotka, kar pomeni, da je dnevno v Sparovih trgovinah v povprečju nakupovalo okoli 203.000 kupcev.

David Kovačič FOTO: Črt Piksi

»V letu 2025 smo rasli hitreje od trga ter dodatno okrepili svoj tržni delež. To je rezultat jasne osredotočenosti na kupca in ponudbe, ki jo nenehno prilagajamo njegovim potrebam,« je dejal glavni izvršni direktor Spar Slovenija David Kovačič.

Kot so še sporočili iz družbe, pomemben razvojni korak predstavlja tudi širitev logističnega centra. Leta 2025 so namreč začeli gradnjo novega skladišča za sveže izdelke v velikosti 20.000 kvadratnih metrov, ki bo dodatno povečalo logistične zmogljivosti ter izboljšalo preskrbo trgovin po vsej Sloveniji.

Mercator spet v zelenem

Mercator, ki je v lasti hrvaške Fortenove, je lansko leto dosegel 1,174 milijarde evrov prihodkov od prodaje, ki so bili za dobrih 11 odstotkov nižji kakor leto prej. Čisti poslovni izid je znašal 12,7 milijona evrov, medtem ko je imela družba leto prej deset milijonov evrov izgube. EBITDA se je povečala za več kot polovico na 75 milijonov evrov. Neto finančni dolg se je zmanjšal za polovico na 143 milijonov evrov, njegovo razmerje glede na kapital pa se je zvišalo z 2 na 3,6. Mercator je lani podpisal še prodaji družb Mercator – Emba in M Energija, vendar sta bili obe transakciji končani v začetku leta 2026.

Trgovci Poslovanje Foto Zx/gm Igd

»Verjamemo, da smo s tem postavili temelje za dolgoročno in trajnostno stabilnost našega poslovanja,« so zapisali v Mercatorju. Ta za letos načrtuje 1,2 milijarde evrov prihodkov in 87,5 milijona evrov normalizirane EBITDA. Pri tem poslovnem načrtu ni bila upoštevana oddelitev družb od FNG Property SI in FNG Hospitality SI. Gre za nepremičninsko dejavnost, ki je bila iz Mercatorja oktobra lani oddeljena na omenjeni novoustanovljeni družbi.

Tuš z negativnim kapitalom

Potem ko je Tuš konec leta 2024 izvedel finančno prestrukturiranje in razdolžitev, se je lani usmeril v ukrepe za izboljšanje operativne učinkovitosti. Kljub navedenim pozitivnim premikom je poslovanje v letu 2025 zaznamoval upad prihodkov, ki so dosegli 466 milijonov evrov ali pet odstotkov manj kot leto prej.

EBITDA se je zmanjšal za tretjino na devet milijonov evrov, leto pa so sklenili z dobrimi 12 milijoni evrov izgube. Tuš je imel konec lanskega leta sicer 95 milijonov evrov finančnih obveznosti, večinoma iz najemov, in 35 milijonov evrov negativnega kapitala.

V družbi za letos napovedujejo nadaljnjo optimizacijo denarnih tokov in dodatno podporo lastnikov AH Invest in Tuš Holding z vplačili 130.000 evrov v kapitalske rezerve. Kot smo poročali, je Tuš v zadnjem letu zaprl tudi devet poslovalnic.

Potem ko sta lastnika nekaj časa iskala novega lastnika za omenjenega trgovca, je pred kratkim izvršni direktor Tuš Holdinga Andraž Tuš dejal, da družba trenutno ni na prodaj: »Ne ukvarjamo se s prodajo. Podjetje ni naprodaj,« je povedal za Delo. Dodal je, da se usmerjajo v izboljševanje poslovanja in doseganje medletnih ciljev.

Hofer je lani ustvaril 702 milijona evrov prihodkov ali 4,6 odstotka več kot leta 2024 in dosegel 6,6 milijona evrov čistega dobička, medtem ko je leto prej sklenil s 14 milijoni izgube. Lidl poslovanja še ni objavil, saj se njegovo poslovno leto sklene februarja.