  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Trije trgovci z dobičkom, Tuš globoko v minusu

    Trgovci z živili so objavili poslovne rezultate za leto 2025. Kako so poslovali?
    Lani so trije največji trgovci poslovali z dobičkom. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Lani so trije največji trgovci poslovali z dobičkom. FOTO: Jože Suhadolnik
    Maja Grgič
    7. 9. 2026 | 15:00
    7. 9. 2026 | 15:22
    4:53
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Čeprav se živilski trgovci pogosto pritožujejo nad neugodnimi poslovnimi pogoji pri nas, jim vendarle ne gre tako slabo. Danes objavljeni podatki kažejo, da so lani trije največji trgovci poslovali z dobičkom. Izjema je Tuš, ki je še v procesu prestrukturiranja in je leto sklenil z izgubo.

    image_alt
    Slovensko trgovino pretresa novo zapiranje poslovalnic

    Spar Slovenija je med živilskimi trgovci lani ustvaril najvišje prihodke, in sicer 1,261 milijarde evrov, kar je 7,4 odstotka več kot leto prej. Čisti dobiček je znašal 12,2 milijona evrov. Glede na leto 2024 se je število nakupov povečalo za 2,6 odstotka, kar pomeni, da je dnevno v Sparovih trgovinah v povprečju nakupovalo okoli 203.000 kupcev. 

    David Kovačič FOTO: Črt Piksi
    David Kovačič FOTO: Črt Piksi

    »V letu 2025 smo rasli hitreje od trga ter dodatno okrepili svoj tržni delež. To je rezultat jasne osredotočenosti na kupca in ponudbe, ki jo nenehno prilagajamo njegovim potrebam,« je dejal glavni izvršni direktor Spar Slovenija David Kovačič.

    Kot so še sporočili iz družbe, pomemben razvojni korak predstavlja tudi širitev logističnega centra. Leta 2025 so namreč začeli gradnjo novega skladišča za sveže izdelke v velikosti 20.000 kvadratnih metrov, ki bo dodatno povečalo logistične zmogljivosti ter izboljšalo preskrbo trgovin po vsej Sloveniji.

    Mercator spet v zelenem

    Mercator, ki je v lasti hrvaške Fortenove, je lansko leto dosegel 1,174 milijarde evrov prihodkov od prodaje, ki so bili za dobrih 11 odstotkov nižji kakor leto prej. Čisti poslovni izid je znašal 12,7 milijona evrov, medtem ko je imela družba leto prej deset milijonov evrov izgube. EBITDA se je povečala za več kot polovico na 75 milijonov evrov. Neto finančni dolg se je zmanjšal za polovico na 143 milijonov evrov, njegovo razmerje glede na kapital pa se je zvišalo z 2 na 3,6. Mercator je lani podpisal še prodaji družb Mercator – Emba in M Energija, vendar sta bili obe transakciji končani v začetku leta 2026.

    Trgovci Poslovanje Foto Zx/gm Igd
    Trgovci Poslovanje Foto Zx/gm Igd

    »Verjamemo, da smo s tem postavili temelje za dolgoročno in trajnostno stabilnost našega poslovanja,« so zapisali v Mercatorju. Ta za letos načrtuje 1,2 milijarde evrov prihodkov in 87,5 milijona evrov normalizirane EBITDA. Pri tem poslovnem načrtu ni bila upoštevana oddelitev družb od FNG Property SI in FNG Hospitality SI. Gre za nepremičninsko dejavnost, ki je bila iz Mercatorja oktobra lani oddeljena na omenjeni novoustanovljeni družbi.

    Tuš z negativnim kapitalom

    Potem ko je Tuš konec leta 2024 izvedel finančno prestrukturiranje in razdolžitev, se je lani usmeril v ukrepe za izboljšanje operativne učinkovitosti. Kljub navedenim pozitivnim premikom je poslovanje v letu 2025 zaznamoval upad prihodkov, ki so dosegli 466 milijonov evrov ali pet odstotkov manj kot leto prej.

    EBITDA se je zmanjšal za tretjino na devet milijonov evrov, leto pa so sklenili z dobrimi 12 milijoni evrov izgube. Tuš je imel konec lanskega leta sicer 95 milijonov evrov finančnih obveznosti, večinoma iz najemov, in 35 milijonov evrov negativnega kapitala.

    V družbi za letos napovedujejo nadaljnjo optimizacijo denarnih tokov in dodatno podporo lastnikov AH Invest in Tuš Holding z vplačili 130.000 evrov v kapitalske rezerve. Kot smo poročali, je Tuš v zadnjem letu zaprl tudi devet poslovalnic.

    Potem ko sta lastnika nekaj časa iskala novega lastnika za omenjenega trgovca, je pred kratkim izvršni direktor Tuš Holdinga Andraž Tuš dejal, da družba trenutno ni na prodaj: »Ne ukvarjamo se s prodajo. Podjetje ni naprodaj,« je povedal za Delo. Dodal je, da se usmerjajo v izboljševanje poslovanja in doseganje medletnih ciljev.

    Hofer je lani ustvaril 702 milijona evrov prihodkov ali 4,6 odstotka več kot leta 2024 in dosegel 6,6 milijona evrov čistega dobička, medtem ko je leto prej sklenil s 14 milijoni izgube. Lidl poslovanja še ni objavil, saj se njegovo poslovno leto sklene februarja.

    Sorodni članki

    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    Petrol ob polletju popravil slab začetek leta

    Naftni trgovec je v prvem polletju utrpel 25-odstotni padec dobička, ki je posledica težav v prvem četrtletju.
    Karel Lipnik 28. 8. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Ukinjanje poslovalnic

    Napoveduje se val zapiranja trgovin

    Nova lastnika Hervisa mirita, da končne odločitve še ni, prihodki v trgovini na drobno se medtem znižujejo.
    Maja Grgič 17. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Čevlji

    Nastal megatrgovec s slovenskim lastništvom

    Advance Capital Partners in Skupina Mass prevzela avstrijski Leder & Schuh.
    Janez Tomažič 31. 3. 2026 | 13:55
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Domače jušne kocke brez dodatkov: preprost recept za zalogo

    Domače jušne kocke iz sveže zelenjave so priročna zaloga za juhe, omake in enolončnice. Pripravimo jih preprosto in hranimo v zamrzovalniku.
    Jasmina Pirnar Krope 5. 9. 2026 | 07:55
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    15. etapa

    Wout van Aert je zmagal včeraj in je zmagal danes

    Primož Roglič ostaja tretji, Jakob Omrzel ostaja šesti.
    Miroslav Cvjetičanin 6. 9. 2026 | 14:57
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Gore

    Še enega pohodnika ugriznila kača, tokrat pod Aljaževim domom

    Tolminski gorski reševalci pa so včeraj popoldne reševali pohodnika, ki sta zašla na pobočju Matajurskega vrha.
    6. 9. 2026 | 07:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nemčija

    AfD do izjemne zmage, za CDU polom

    Saška - Anhalt: Ključno vprašanje se glasi, ali bo AfD zmogla sestaviti svojo prvo deželno vlado
    Barbara Zimic 6. 9. 2026 | 19:04
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

    Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

    Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 10:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Rešujemo dilemo: investicije v sklade ali delnice?

    Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
    7. 9. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    Magistrski študij za kompleksne menedžerske izzive

    Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
    Urša Horvat 7. 9. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Preskrba z gorivi

    Logistika s še vedno dragimi naftnimi derivati

    V Petrolu uvajajo velike avtocisterne, ki bodo nenehno razvažale naftne derivate, tudi na zaprte črpalke.
    Borut Tavčar 5. 9. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Tehnološki razvoj

    Nova tehnologija, pri kateri evropski proizvajalci prehitevajo kitajske

    Evropska direktiva je prepovedala uporabo ozonu škodljivega plina v energetskih stikališčih.
    Nejc Gole 5. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvoz zdravil

    Kako je Slovenija pristala med največjimi izvozniki zdravil na svetu

    Podatki ne kažejo toliko moči farmacevtov v Sloveniji kot logistični potencial, ki bi ga lahko bolje izkoristili.
    Karel Lipnik 4. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Geopolitični šoki

    Dve tretjini svetovne trgovine pod vplivom meddržavnih napetosti

    Stroški tovora letijo v nebo, cena pa ni več prvi kriterij za izbiro dobavitelja, ampak varnost dobave.
    Milka Bizovičar 4. 9. 2026 | 04:30
    Preberite več

    Več iz teme

    trgovinaMercatorEngrotušSPAR Slovenija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Znanoteh
    Podatkovni centri

    Trumpov krog in milijardni posel v BiH: plinovod in letališče Mostar

    Podatkovni center, plinovod in MRO center: kako bi lahko AAFS preoblikoval energetsko in letalsko sliko Bosne in Hercegovine.
    7. 9. 2026 | 15:40
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: Komaj čakam, da pokažem, kaj smo delali

    Najboljši smučarski skakalec zadnje sezone ima za sabo izjemno aktivne počitnice, zdaj predano trenira za nove uspehe.
    Miha Šimnovec 7. 9. 2026 | 15:10
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    V Gospiću je podtalnica onesnažena z mikroplastiko

    V podtalnici je zaradi nezakonitega odlagališča nevarnih odpadkov prisotna ogromna količina mikroplastike.
    Nina Kraševec 7. 9. 2026 | 15:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odziv DNS

    Društvo novinarjev: Predlog novele zakona o RTVS predstavlja repolitizacijo

    V DNS menijo, da predlog novele zakona predstavlja vračanje k nekdanjim rešitvam, ki so bile vmes že izboljšane.
    7. 9. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Tožilstvo o nesreči predsednice Nataše Pirc Musar: zakaj še ni bilo zaslišanja?

    Predkazenski postopek v zadevi naj bi bil predvidoma zaključen konec meseca.
    7. 9. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    V Gospiću je podtalnica onesnažena z mikroplastiko

    V podtalnici je zaradi nezakonitega odlagališča nevarnih odpadkov prisotna ogromna količina mikroplastike.
    Nina Kraševec 7. 9. 2026 | 15:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odziv DNS

    Društvo novinarjev: Predlog novele zakona o RTVS predstavlja repolitizacijo

    V DNS menijo, da predlog novele zakona predstavlja vračanje k nekdanjim rešitvam, ki so bile vmes že izboljšane.
    7. 9. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Tožilstvo o nesreči predsednice Nataše Pirc Musar: zakaj še ni bilo zaslišanja?

    Predkazenski postopek v zadevi naj bi bil predvidoma zaključen konec meseca.
    7. 9. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DUŠEVNO ZDRAVJE

    To težavo ima več kot polovica Slovencev

    Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
    Promo Delo 3. 9. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

    Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
    3. 9. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRIJAVITE SE

    Vlagatelji, pozor: kaj se dogaja na trgih?

    Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
    4. 9. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    INOVACIJE

    Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

    Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
    2. 9. 2026 | 07:46
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Skrivnost znanosti iz panja
    Vredno branja

    Ista DNK, dve različni življenji

    Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    »Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

    Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
    Promo Delo 25. 8. 2026 | 08:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Energetski prehod ni več stvar prihodnosti, temveč sedanjosti

    Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
    7. 9. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Koliko vam »požre« ura gledanja serije?

    Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
    3. 9. 2026 | 11:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Od kosila do potovanja: kako lahko mladi prihranijo z eno aplikacijo

    Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
    7. 9. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

    Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
    7. 9. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Razno
    Vredno branja

    Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

    Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
    Promo Delo 3. 9. 2026 | 15:26
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo