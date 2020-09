Trojica poziva k sprostitvi omejitev za kreditiranje prebivalstva

Ljubljana - Gospodarska zbornica, Obrtno - podjetniška zbornica in Združenje bank Slovenije so so predsedniku vlade, guvernerju Banke Slovenije in predsedniku državnega zbora poslali pismo s skupnim pozivom za sprostitev lanskega makrobonitetnega ukrepa na področju kreditiranja prebivalstva.



Predlagatelji izpostavljajo, da so že lani jeseni, ob najavi ukrepa Banke Slovenije, ki omejuje kreditiranje prebivalstva, ugotavljali, da bo imel ta bistveno omejevalne posledice na dostopnost do kreditov dobršnega dela slovenskega prebivalstva in posledično na potrošnjo in investicije. Že ob uveljavitvi ukrepa so izpostavljali, da utegne ukrep imeti občutne vplive tudi v širšem makroekonomskem smislu, in sicer (najmanj) na znižanje zasebne potrošnje, gospodarske rasti in davčnih prilivov in ne nazadnje negativne vplive na poslovanje bančnega sektorja ter povišanje izpostavljenosti tveganju finančne stabilnosti.



Od uvedbe ukrepa je minilo že deset mesecev in gibanja kažejo, da so bili učinki ukrepa še celo večji od predvidenih, trsdijo podpisnijki pisma. Že takoj po uveljavitvi ukrepa je prišlo, zaradi močnega negativnega vpliva ukrepa na oceno kreditne sposobnosti prebivalstva, do drastičnega znižanja kreditiranja prebivalstva tako stanovanjskega, še bolj pa potrošniškega.



Medletna rast potrošniških posojil se je junija 2020 znižala že na minus 1,7 odstotka, ravno tako pa se je pomembno upočasnila tudi letna rast stanovanjskih posojil, in sicer kar za polovico.



»Glede na presežene učinke ukrepa na posojilno aktivnost prebivalstva, ki jih je zasledovala Banka Slovenije ob sprejemu ukrepa in pa glede na negativni vpliv na domače povpraševanje in gospodarsko rast ter posledično na izpad davčnih prihodkov ter na finančni položaj bančnega sektorja, pozivamo k sprostitvi ukrepa vsaj v delu, ki se nanaša na v novembru 2019 dodatno uveljavljene omejitve razmerja med letnim stroškom servisiranja celotnega dolga in letnim dohodkom prebivalcev,« so zapisali predlagatelji.