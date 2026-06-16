Svoboda zahteva od Janševe vlade znižanje dovoljene marže za goriva

Poslanska skupina Svoboda zahteva sklic nujne seje komisije za nadzor javnih financ zaradi odločitve Janševe vlade, ki je že na prvi dopisni seji naftnim trgovcem dvignila dovoljene marže na rekordno raven. Svoboda je pripravila sklep komisije, s katerim ta vlado pozove, da ponovno zniža dovoljene marže in jih ne viša, dokler končna cena goriv ne doseže ravni izpred napada na Iran. V Petrolu očitke odločno zavračajo.

Prejšnja vlada je kot odziv na energetsko krizo znižala trošarine, da so ljudje plačevali manj, sedanja vlada pa je ta prostor izkoristila za višanje zaslužkov naftnih trgovcev. Cena dizla se je že zvišala, kurilno olje je dražje, država pa bo zaradi znižane trošarine pobrala manj. Račun bodo plačali ljudje, korist pa bodo imeli naftni trgovci.

»V Svobodi opozarjamo tudi na nenavadno rast delnice Petrola po sprejetju uredbe ter na dejstvo, da so nekaj dni pred tem predstavniki vodstva Petrola kupovali delnice družbe. Zato pričakujemo, da pristojni organi preverijo tudi morebitne sume zlorabe notranjih informacij,« sporočajo iz Svobode.

Petrol je bil v zadnjih mesecih že pod drobnogledom zaradi motenj pri dobavi goriv tik pred državnozborskimi volitvami. Prav te motnje so odprle ključno vprašanje, ali je šlo zgolj za poslovne in logistične težave ali pa za ravnanja, ki so lahko vplivala na razmere v državi v najbolj občutljivem trenutku, to je v času neposredno pred volitvami.

»Zato je še toliko bolj sporno, da vlada Janeza Janše zdaj sprejema ukrepe, ki naftnim trgovcem prinašajo dodatne koristi, ne da bi javnosti prej pojasnila, kaj se je v resnici dogajalo pred volitvami, kdo je bil za to odgovoren in ali so bile takratne odločitve povezane s poskusi vplivanja na volilni rezultat. Vlada Janeza Janše mora pojasniti, zakaj morajo ljudje plačevati višje cene, ta denar pa se preusmerja v žepe naftnih trgovcev,« še zahtevajo v Svobodi.

Petrol zavrača sume

Družba Petrol zavrača vsakršne namige ali insinuacije, da bi bili nakupi delnic družbe s strani članov organov vodenja ali nadzora povezani z razpolaganjem z notranjimi informacijami oziroma s kakršnimkoli privilegiranim dostopom do nejavnih podatkov.

»V Petrolu imamo vzpostavljene stroge notranje postopke in standarde skladnosti s pravili preprečevanja tržnih zlorab, ki temeljijo na veljavni zakonodaji in najboljših praksah korporativnega upravljanja. Za člane uprave, nadzornega sveta in druge osebe z dostopom do notranjih in ostalih občutljivih informacij veljajo jasna pravila glede trgovanja z delnicami družbe, vključno z opredeljenimi obdobji in pogoji, ko je trgovanje dovoljeno, ter obdobji prepovedi trgovanja,« so sporočili iz Petrola.

Pojasnjujejo, da so bili nakupi delnic, ki so predmet javnih objav, izvedeni v obdobju, ki je bilo v skladu z internimi pravili družbe, ki temelji na veljavni evropski in slovenski zakonodaji, določeno kot dovoljeno obdobje za trgovanje. To obdobje je časovno sovpadalo z zaključkom postopkov objave letnega poročila in javno objavo informacij o poslovanju družbe, ko so bile ključne informacije o poslovanju v skladu s finančnim koledarjem že javno dostopne trgu.

»Posebej poudarjamo, da družba Petrol ni bila vključena v postopke priprave uredbe, ki ureja spremembe na področju regulacije cen oziroma marž, niti ni bila seznanjena z vsebino ali časovnico sprejemanja takšnih ukrepov. Odločitve o regulatornem okviru so v pristojnosti države in pristojnih institucij,« pravijo v Petrolu.

Ob tem poudarjajo, da Petrol že vrsto let javno opozarja na potrebo po celovitih in sistemskih spremembah regulatornega okolja na področju energentov. »Naša prizadevanja niso bila usmerjena v posamezne kratkoročne ukrepe, temveč v vzpostavitev stabilnega, predvidljivega in konkurenčnega okolja, ki bi Slovenijo bolj približalo ureditvam v primerljivih evropskih državah,« opozarjajo.