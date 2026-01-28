Trump trga vezi z mednarodnimi institucijami

Grenlandija je, zaradi groženj ZDA, da jo bodo zavzele, upravičeno v središču svetovne pozornosti.

Drugi umik ameriškega predsednika Donalda Trumpa iz pariškega podnebnega sporazuma je začel veljati 27. januarja. Sledil je njegovi napovedi 7. januarja, da bodo Združene države Amerike zapustile še 66 mednarodnih organizacij, to je 31 organizacij Združenih narodov in 35 organizacij nečlanic, ki so zdaj za administracijo nesprejemljive. Še nikoli ni noben nacionalni voditelj v enem samem mesecu tako temeljito pretrgal vezi z mednarodno skupnostjo. Prav tako še nobeden ni tako odkrito izjavil: »Mednarodnega prava ne potrebujem,« kot je to storil Trump v intervjuju za New York Times pred nekaj tedni. Nadaljeval je z izjavo, da bo sam odločil, kdaj se takšne omejitve uporabljajo za ZDA, in da bo njegova moč omejena le z njegovo »lastno moralo«. Grenlandija je upravičeno v središču svetovne ...