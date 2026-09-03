Trump z Venezuelo stavi na draga pogonska goriva

Ameriški predsednik je ob sklenitvi naftnega dogovora med ZDA in Venezuelo napovedal hiter padec cen surove nafte in pogonskih goriv. Toda nafta in bencin se zaradi novih zaostritev v Perzijskem zalivu še dražita. No, tudi dogovor ima dve skriti napaki. Za to, da bo Venezuela povečala globalno oskrbo z nafto, bodo potrebovali veliko časa za ogromno investicij, poleg tega je za ekonomičnost izkoriščanja pomembna trajno visoka cena nafte ter posledično draga goriva. Prejšnji teden je ameriški predsednik Donald Trump napovedal zgodovinskih dogovor, s katerim naj bi ZDA dobile dostop do približno petine venezuelskih naftnih zalog. Dogovor zajema izkoriščanje 17 naftnih polj z okoli 65 milijardami sodov rezerv. To je dobra petina znanih rezerv južnoameriške države. Trump je sklenitev dogovora ...