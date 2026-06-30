Trump želi kitajska podjetja izgnati, njihovo tehnologijo pa obdržati

Prisilna razprodaja kitajskih zelenih naložb ustvarja novo generacijo ameriških vlagateljev v čiste tehnologije.

V tovarni v Dallasu v Teksasu s stropa visi ameriška zastava. Pod njo približno 1200 delavcev in najsodobnejši roboti vsak dan izdelajo 20.000 sončnih panelov, kar predstavlja skoraj desetino celotne ameriške proizvodnje. Zmogljivost te tovarne je pet gigavatov, kar pomeni, da vsako leto proizvede dovolj sončnih modulov za preskrbo enega milijona ameriških gospodinjstev z električno energijo. »Nikoli ne stavite proti ameriškemu inženirskemu znanju in inovativnosti,« navdušeno pravi Russell Gold, višji izvršni direktor v podjetju t1 Energy. A ta obrat ni bil vedno tako izrazito ameriški. Leta 2024 ga je zgradil kitajski velikan Trina Solar, le nekaj dni po začetku obratovanja pa ga je prodal. Odprodaja Po celotnih ZDA kitajska podjetja razprodajajo svoje naložbe s področja čiste energije ...