Bodoči češki premier, njegove temne sence in posli v Sloveniji

V nadaljevanju preberite:

V politično pokrajino Srednje Evrope so oktobrske parlamentarne volitve na Češkem vrnile Andreja Babiša, sedmega najbogatejšega človeka v državi, čigar premoženje revija Forbes ocenjuje na 3,9 milijarde ameriških dolarjev.

Njegova stranka Ano (Akcija nezadovoljnih državljanov) je volitve dobila s 34,5 odstotka glasov, kar ji je prineslo 80 sedežev v 200-članskem parlamentu. Ta zmaga pomeni politično vrnitev za milijarderja, za katerega je bilo po porazu na volitvah 2021 in neuspešni kandidaturi za predsednika leta 2023 že videti, kot da je na poti v politično pozabo.

Kljub temu da je Babiš ta rezultat po navedbah časnika The Guardian označil za »zgodovinsko zmago«, pa stranka ni dosegla absolutne večine, zato bo za oblikovanje vlade moral poiskati koalicijske partnerje. Njegova zmaga odpira tudi vprašanja na evropski ravni, saj Babiš kuje zavezništva z madžarskim premierom Viktorjem Orbánom in slovaškim premierom Robertom Ficom v okviru nove evropske parlamentarne skupine »Domoljubi za Evropo«.

Njegovo delovanje pa sega onkraj čeških meja in tudi globoko v osrčje Slovenije, kjer se prek skrbno načrtovanih naložb v letalstvo in nepremičnine postavlja v vlogo enega ključnih gospodarskih akterjev.