Trumpov neameriški kapitalizem

Predsednik Donald Trump trdi, da bi izvolitev »socialističnih« demokratov popeljala ZDA na pot, ki bi jih vodila v stanje, kakršno je v Venezueli ali na Kubi. A Trumpova dejanja so pogosto v nasprotju s tem, kar pravi, in s tem, za kar naj bi se zavzemala njegova republikanska stranka. Trumpova stranka ne le da ne zagovarja več kapitalizma in prostega podjetništva, ampak ju sploh ne podpira več.

Kar je odlikovalo kapitalizem po ameriškem vzoru, je stroga zasebna lastnina podjetij. V kapitalizmu po kitajskem in ruskem vzoru vlada prek koruptivnih dogovorov, ki na koncu služijo političnim voditeljem in njihovim prijateljem, poseduje na videz običajna podjetja – sistem, ki nima veliko skupnega z gospodarstvom, kakršnega se predstavlja v uvodnem tečaju ekonomije. A zdaj so ZDA na isti poti kot Rusija in Kitajska.

Že dolgo trdim, da obstaja več možnosti za vladno posredovanje v ameriškem gospodarstvu prek industrijske politike in da je na številnih področjih nujna regulacija, da se uskladijo zasebni interesi in javno dobro. Vendar sem vedno trdil, da morajo biti takšna posredovanja institucionalizirana ter potekati po nepristranskih, preglednih postopkih, ki preprečujejo celo videz političnega favoriziranja.