Trumpov obračun z »radikalnimi levičarskimi norci«

Čez malo več kot leto dni bodo Američani na volitvah odločali o tem, katera politična stranka bo nadzorovala oba domova kongresa. Republikanska stranka predsednika Donalda Trumpa obvladuje oba, vendar je njena večina šibka (53: 47 v senatu in 219: 213 v predstavniškem domu). V sodobnem času se še ni zgodilo, da bi se predsednikova stranka izognila porazu na vmesnih volitvah v predstavniškem domu ‒ razen če je predsednikova priljubljenost precej nad 50 odstotkov, v Trumpovem primeru pa netehtano povprečje iz zadnjih anket kaže, da je njegova podpora 45,3 odstotka, 51,9 odstotka (neto ‒6,6 odstotne točke) volivcev pa ga ne podpira.