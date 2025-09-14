Trumpova senca nad svetovnimi oceani in logistični stampedo

V nadaljevanju preberite:

V začetku septembra so se ladijske prevoznine zdele stabilne kot morje, ki skriva skrivnosti v globinah pod mirno gladino. To zatišje je bilo torej v resnici le navidezno.

Ameriška pristanišča, ki so septembra dosegla rekordne številke, s tem niso kazala optimizma svetovne trgovine, temveč posledice prehitevanja zvišanja carin.

Uvozniki so v paniki hlastali po zadnjih možnostih za hitre dostave, a potem je čez noč nastopil hladen veter – povpraševanje je usahnilo, cene pa so zgrmele navzdol.

Še julija sta namreč ključni ameriški pristanišči, kot sta poročali sami, dosegali zgodovinske rekorde.